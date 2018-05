Vil kopiere tysk model: Regeringen og DF forhandler loft for udlændinge Statsministeren inviterer Dansk Folkeparti til forhandlinger om at indføre et loft over antallet af familiesammenføringer for flygtninge. Inger Støjberg tør endnu ikke sige, om et loft kan blive til noget i Danmark.

Efter tysk forbillede har regeringen igangsat forhandlinger med Dansk Folkeparti om støttepartiets store ønske om at få indført et loft over antallet af familiesammenføringer for udlændinge på midlertidigt ophold.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i et officielt brev inviteret Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl til forhandlinger, så snart den danske regering har fået fuldt kendskab til det præcise indhold af et netop fremsat tysk lovforslag om at indføre et loft på 1.000 familiesammenføringer om måneden.

»Umiddelbart herefter vil jeg gerne invitere til, at Dansk Folkeparti og regeringen optager politiske drøftelser om mulige initiativer i forlængelse heraf«, skriver statsministeren i brevet.

Der har længe været tæt kontakt mellem danske og tyske myndigheder. Udlændingeminister Inger Støjberg (V) mødtes 24. april med den tyske indenrigsminister Horst Seehofer. Fredag var tre af hendes embedsfolk på afdelingschefniveau i Berlin for at holde møde med tyske kolleger om lovforslaget.

Jeg bliver nødt til at sige, at umiddelbart vurderet ser det tungt ud, hvis man holder det op mod de højesteretsdomme, der er faldet i Danmark Lars Løkke Rasmussen, statsminister

»Vi bruger nu noget tid på at finde ud af, hvad der egentlig ligger i det tyske forslag, og hvordan de forventer, at det skal effektueres. Der er en række udestående spørgsmål«, siger Inger Støjberg.

Tirsdag modtog udlændingeordførerne i blå blok, herunder Martin Henriksen (DF), en orientering hos Støjberg om det tyske loft, som Thulesen Dahl gennem foråret i tre spørgetimer har bedt statsministeren forholde sig til. Dansk Folkeparti kvitterer for invitationen. I den kommende uge er der nye møder.

»Det skal munde ud i, at vi i Danmark som minimum kopierer det, tyskerne gør«, siger Kristian Thulesen Dahl, som betragter et kvantitativt loft som et afgørende nyt udlændingepolitisk redskab:

»Det handler om, at vi rykker noget magt tilbage til nationalstaten i forhold til, at vi fremover kan regulere den indvandring, der kommer – også gennem familiesammenføringssystemet. Hvis vi først har et loft, kan man altid efterfølgende diskutere, om loftet ligger på det rigtige sted. Eller om det eventuelt skal ligge på et lavere niveau«.

Juridisk er et loft langtfra ligetil. En forholdsmæssig kopiering af det tyske loft på 1.000 familiesammenføringer om måneden ville svare til et loft på omkring 67 om måneden, når man tager Danmarks størrelse i betragtning. Det antal er vi i forvejen ikke oppe på, forklarede Løkke og betonede, at Tysklands problemer på asylområdet er langt over Danmarks.

»Jeg bliver nødt til at sige, at umiddelbart vurderet ser det tungt ud, hvis man holder det op mod de højesteretsdomme, der er faldet i Danmark«, forklarede Løkke og tilføjede senere i debatten:

»Jeg har det helt grundlæggende sådan, at vi skal respektere Højesterets kendelser, vi skal respektere vores internationale forpligtelser. Jeg synes, at det klæder et lille land at stå vagt om det. Jeg er meget, meget spændt på at se en tysk juridisk argumentation for, at det, som man kan læse ud af Højesteret præmisser, er en individuel rettighed, i Tyskland åbenbart ikke er en individuel rettighed«.

Gearskift i Berlin og København

Det var 8. maj. Dagen efter skiftede sagen gear både i Berlin og København. 9. maj lancerede Horst Seehofer det tyske lovforslag. Samme dag sendte Løkke invitationen til Thulesen Dahl – muligvis for at komme et initiativ fra oppositionen i forkøbet. Også Socialdemokratiet har argumenteret for at indføre et loft.

Det åbne spørgsmål er, om det kan lade sig gøre inden for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). På Institut for Menneskerettigheder siger direktør Jonas Christoffersen, at instituttets tyske søsterorganisation har udtrykt stor skepsis i forhold til, om et loft vil være gangbart.

»Som jeg forstår det, vil den tyske regering indføre en slags humanitær adgang til familiesammenføring til 1.000 mennesker om måneden efter fri vurdering af, hvem der har mest behov. Det væsentligste juridiske argument er, at Tyskland ved at give nogle flygtninge familiesammenføring frem for andre i det hele har givet gruppen af flygtninge fortrinsret til familiesammenføring. Men hvordan det kan forenes med EMRK, det kan jeg ikke se, at det skulle kunne«.

Han henviser til en dansk højesteretsdom om treårsreglen fra november. Her nåede Højesteret frem til, at det ikke var i strid med menneskeretskonventionen, at Danmark for den omhandlede flygtningegruppe udsætter familiesammenføring med tre år. Men Højesteret sagde også, at i forhold til familiesammenføring er flygtninge noget særligt, da de ikke kan opnå sammenføring med deres familie i hjemlandet, de er flygtet fra.