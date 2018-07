Skrivekløe hos Socialdemokratiet erobrer idedebat fra de blå Med en stribe bogudgivelser har socialdemokratiske folketingsmedlemmer sat sig på den politiske debat. Borgerlige veteraner sender opsang til de borgerlige på Christiansborg.

I en tid, hvor sociale medier af mange regnes som tidens afgørende politiske platform, har den socialdemokratiske folketingsgruppe genopfundet det gammeldags bogmedie som afgørende redskab til at sætte gang i idépolitiske debatter.

Alene i denne valgperiode er ti forskellige bogtitler enten offentliggjort eller på vej til boghylderne. Genrerne varierer fra debat- og erindringsbøger over historiske værker til portræt- og fagbøger.

Det er en måde at få gravet sig de her spadestik dybere ned i materien Dan Jørgensen, Socialdemokratiet

Fælles for dem er, at de er skrevet af medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe. Til sammenligning er finansminister Kristian Jensen siden 2015 alene om at have sat pen til bogpapir i Venstres folketingsgruppe.

»Jeg er næsten altid i gang med at skrive en bog. Det er en måde at få gravet sig de her spadestik dybere ned i materien«, siger det socialdemokratiske ledelsesmedlem Dan Jørgensen.

I den kommende uge udgiver han bogen ’Staunings arv. Vejen til et lykkeligt Danmark’. Bogen forsøger at knytte forbindelse mellem forhenværende statsminister Thorvald Staunings (S) gamle radiotaler om befolkningens lykketilstand til moderne lykkeforskning. Blandt bogens argumenter er, at Socialdemokratiet er bedst til at skabe lykke i befolkningens brede lag.

’Staunings arv’ følger i slipstrømmen på gruppeformand Henrik Sass Larsens bog ’Exodus. Vejen frem for centrum-venstre’, der satte den politiske dagsorden i maj. I august følger S-gruppemedlemmerne Pernille Rosenkrantz-Theil og Ane Halsboe-Jørgensen trop med bogen ’Det betaler sig at investere i mennesker’. Den ser nærmere på Finansministeriets regnemetoder og værdien af sociale investeringer.

I efteråret udgiver partiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard, på Gyldendal en kapitalismekritisk bog i anledning af tiåret for finanskrisen. I mange år var der ifølge Hummelgaard en opfattelse af, at det dummeste, man kunne gøre, var at skrive bøger, fordi man efterfølgende kunne blive holdt op på konklusionerne. Sådan er det ikke længere, mener han:

»Der har været et idépolitisk vakuum efter finanskrisen. Det gælder vores søsterpartier rundtomkring og i Socialdemokratiet i Danmark. Der er lige nu en anden tilskyndelse til at gøre noget ved. Så må man acceptere debatten, hvis man skriver noget, der skaber uenighed. Men det overhovedet at begive sig ud i det, bliver man opfordret til«, siger Peter Hummelgaard.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S), der sidste år udgav bogen ’Velkommen, Mustafa’, mener, at behovet for bogudgivelser er stigende som en slags modvægt til de sociale medier.

»Den politiske debat bliver mere overfladisk af at blive mere hurtig. Jeg skelner mellem hvidt brød og rugbrød. Hvidt brød er ligesom en hurtig facebookdebat eller en twitteropdatering. Det kan være fint nok. Det giver noget hurtig energi. Men om to dage er det glemt. Det bliver meget letfordøjeligt. Det at sætte sig ned og skrive lidt længere kan på en helt anden måde flytte debatten«, siger Mattias Tesfaye.