Ældre pålagt brugerbetaling ad bagvejen: Nu vil flere partier ændre reglerne Ældre betaler op til 150 kroner mere for medicin og mad, når de opholder sig på en akutstue end på et sygehus. Det er brugerbetaling ind ad bagvejen og skal fjernes, mener flere partier.

Når ældre kommer på kommunale akutstuer på plejecentre frem for regionale sygehuse, kan de blive tvunget til at betale for mad, medicin, tøjvask og rengøringsmidler.

Beløbet kan lande på op til 150 kroner i døgnet, og det er alvorligt, da kommunerne dermed har indført brugerbetaling ad bagvejen i sundhedsvæsenet.

Det mener flere partier i Folketinget, som efterlyser ensartede regler på området, så ingen patienter skal betale et gebyr for at opholde sig på en akutstue.

»Selvfølgelig skal der ikke være en brugerbetaling ind ad bagvejen. Når man er syg, så skal man ikke betale for sit ophold«, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

150 kroner... Prøv lige at tænk det ind i en kommunal økonomi, og hvor lidt det er Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet

Torsdag kunne DR Sjælland fortælle, at 11 ud af 12 kommuner i Region Sjælland tager betaling for, at borgere opholder sig på de kommunale akutstuer. Det er, mener Ældre Sagen, »urimeligt over for patienterne«.

Sagen får en række partier på Christiansborg til at kræve, at den bliver drøftet til efteråret. Til den tid skal politikerne diskutere udspillet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

»Der bliver vi nødt til at sikre, at vi skal have ensartede retningslinjer, og at det ikke skal være postnummeret, der afgør, hvilke behandlingsforhold der er, eller om du skal betale, når du er syg. Vi har det altså med, at vi ikke betaler, når vi er syge i Danmark, og det skal vi heller ikke begynde med«, siger Liselott Blixt.

Samme krav har Flemming Møller Mortensen, der er sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

»Jeg vil helst være borger og helst være kommunalpolitiker i de kommuner, hvor man ikke har det her gebyr. 150 kroner... Prøv lige at tænk det ind i en kommunal økonomi, og hvor lidt det er«, siger han.

Tidsbegrænset opholdssted

Akutstuer er en mulighed for ældre patienter, der vil undgå at være indlagt på et sygehus.

Hvis de får en akut opstået, men lettere sygdom, som kræver observation og behandling, kan det ske på en akutstue på et plejecenter.

Her arbejder sygeplejersker og sosu-assistenter, og opholdet er tidsbegrænset på typisk 14 dage. Efter opholdet kan de ældre hjælpes i eget hjem eller en ældre- eller plejebolig.

Langt de fleste kommuner svarer, at de har akutstuer, der bliver benyttet i stedet for et sygehusophold. Det sker efter en lægelig vurdering.

Ringsted stikker ud

Kun en kommune i Region Sjælland tager ikke penge for opholdet, beretter DR Sjælland.

I Ringsted er der oprettet 14 akutstuer på Knud Lavard Centret, og kommunen har aldrig overvejet at opkræve betaling for akutstuerne.

Faktisk sparer kommunen penge ved at have akutstuer. Mens den betaler 4.000 til 6.000 kroner i døgnet, når en ældre patient er indlagt på en medicinsk sygehusafdeling, koster det 1.500 til 2.000 kroner på akutstuerne.

Flemming Møller Mortensen mener, at når historien med de 12 kommuner illustrerer, at der i samme region administreres »så forskelligt«, kræver det handling.

»Det burde være noget, som kommunerne kunne koordinere indbyrdes. Men det kan de åbenbart ikke, og så er vi nødt til at drøfte det på Christiansborg«, siger han.