Minister om mobilforbud i skoler: »Bare fordi essensen er fornuftig, så betyder det ikke nødvendigvis, at vi skal lovgive centralt« I Frankrig trådte en lov om mobilforbud i folkeskolerne i kraft i går. Herhjemme udelukker Merete Riisager lovgivning på området.

Midt i en tid med lovgivninger om sprogprøver i 0. klasse, tvungen vuggestuegang og tildækningsforbud behøver mobilelskende skoleelever ikke at være bekymrede for et mobilforbud i folkeskolerne.

Udmeldingen kommer fra undervisningsminister Merete Riisager (LA) i et interview med Politiken.

»Jeg synes, at der er rigtig mange gode grunde til at lave mobilregler, og det bør man gøre. Men det er ikke det samme som at sige, at vi på Christiansborg skal sidde og lovgive i detaljen om, hvilke valg man skal træffe«.

Hun har få timer forinden skrevet et Facebook-opslag, hvor hun argumenterer for, hvorfor mobilpolitik er en god ting.

Centrallovgivning er kun for Frankrig

Fokus på mobiltelefoner i folkeskolen kommer i hælene på, at Frankrigs lov om mobilforbud i folkeskolerne trådte i kraft i går.

Loven, som er også er kendt som detox-loven, forbyder børn i at bruge deres mobiltelefoner, når de befinder sig på skolernes områder.

De franske argumenter, som blandt andet taler for at børn skal lære at læse, skrive og tælle, inden de skal bruge mobilen, rykker dog ikke Merete Riisager. For ministeren fortæller, at nu når der er brugt »ufattelige mængder penge på teknologi«, så nytter det ikke noget, at lave et totalforbud.

»Der findes jo et helt spektre indimellem, som handler om pædagogisk stillingtagen«, fortæller hun.

Hun anbefaler i høj grad, at man ude på skolerne lytter til de professionelle folk, der taler for, at eleverne har brug for ro i undervisningen og plads til bevægelse og leg i frikvartererne. Det til trods vil hun ikke lave en lovgivning.

»Bare fordi essensen er fornuftig, så betyder det ikke, at man nødvendigvis skal lovgive centralt, fordi så vil en lovgivning altid i sin udmøntning forstyrre nogle lokale pædagogiske processer«, forklarer ministeren.

I stedet ser hun, at de enkelte skoler går ind og laver lokale regler, som de selv kan tilpasse efter behov. Som supplement til de individuelle regler forklarer hun, at Undervisningsministeriet vil være behjælpelig med vejledning og udbredelse af forskning, der kan oplyse om mobilbrug i skolen.

Som hun selv skriver i sit Facebook-opslag »forstyrrer og stresser« mobiltelefonerne i børnenes undervisning, så de mister koncentrationen i timerne.

»Vi har et helt andet system end Frankrig, hvor der er rigtig meget central lovgivning. Vi har pædagogiske debatter, og vi beslutter tingene lokalt«, siger hun.

8 af 10 vil have mobilforbud

Mange skoler er da også i færd med at lave mobilpolitikker - nogle steder på opfordring fra forældrene, andre steder fordi mobilen stjæler fokus.

Et eksempel kan findes på Skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg, hvor eleverne siden oktober sidste år ikke har måttet bruge mobilerne mellem klokken 07:00 og 17:00. For nogle elever har det været en svær tilvænning, og for andre har det været ren glæde.

»Alle sad og gloede ned i deres telefoner. Nu spiller vi bare bordtennis og hygger os mega meget sammen, når vi har fri«, fortalte folkeskoleeleven Karla til Politiken, da vi besøgte skolen.

På en skole i Jylland har de også indført et mobilforbud, fordi de oplevede, at børnene mistede fokus i undervisningen, når telefonen lå og bimlede i tasken.

I en måling, Megafon har lavet for Politiken og TV2 i starten af året, viste det sig, at 8 af 10 adspurgte danskere ønsker et mobilforbud på de danske skoler.

Organisationen Skole og Forældre fortalte samtidig om en ny tendens, hvor mobilen generelt bliver opfattet som et forstyrrende element.

»Nu oplever mange skoler, at mobilen er begyndt at fylde for meget, og det går både ud over det faglige og sociale«, fortalte formand for organisationen, Mette With Hagensen til Politiken.