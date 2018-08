Forstå kritikken af Finansministeriets regnemodeller Nu reagerer Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, på en vedvarende kritik fra rød blok om regnemodeller. Læs her, hvad kritikken bunder i.

I et interview med Politiken kritiserer Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, de partier i rød blok, som ønsker at ændre Finansministeriets regnemodeller.

Det sker i forbindelse med en ny bog, som udkommer fredag, af Pernille Rosenkranz-Theil og Ane Halsboe fra Socialdemokratiet. Heri langer de ud efter Finansministeriets regnemetoder.

Læs her, hvad twisten om regnemetoderne går ud på.

Børnepasning

Kritikerne: Hvis vi bruger penge på at øge antallet af pladser i børnehaven eller forlænge åbningstid, kan flere forældre gå på arbejde. Det øger arbejdsudbud og produktivitet, fastslår bl.a. AE-rådet. Derfor bør disse effekter af øget velfærd regnes med.

Finansministeriet: Finansministeriet afviser ikke, at der findes dynamiske effekter – som de bliver kaldt på økonomisprog – af forhøjet velfærd som mere børnepasning. Men det forskningsmæssige belæg er ikke stærkt nok til, at de medtages i modellerne.

Infrastruktur

Kritikerne: Når staten udbygger en motorvej med et ekstra spor, bruger pendlerne mindre tid ved rattet og mere tid ved skrivebordet. Det giver øget arbejdsudbud og produktivitet, påpeger både AE-rådet og Cepos. De effekter bør regnes med, lyder det.

Finansministeriet: Alle økonomer er enige om, at der findes dynamiske effekter af at bygge nye motorveje. Men i Finansministeriets modeller kan de ikke ses. Der mangler empirisk belæg for dem, lød forklaringen fra finansminister Kristian Jensen (V) i efteråret.

Uddannelse

Kritikerne: Effekten af al slags uddannelse bør også medregnes i Finansministeriets model, mener AE-rådet. Dets beregninger viser bl.a., at hvis man giver en erhvervsuddannelse til unge uden uddannelse, øges deres beskæftigelse med 30 procent.

Finansministeriet: Nogle investeringer i uddannelse tages med i Finansministeriets regnemodeller. Vi ved bare ikke nok om det på et forskningsmæssigt plan til, at alle slags investeringer i uddannelse kan tages med i Finansministeriets modeller, lyder det.

Skattelettelser

Kritikerne: Der kan være effekter i form af øget arbejdsudbud ved at sænke f.eks. marginalskatten. Men disse effekter overvurderes af Finansministeriet, mener AE-rådet og flere partier på venstrefløjen. Det er en skævhed, der favoriserer blå politik.

Finansministeriet: Det giver penge i statskassen og et højere arbejdsudbud at sænke marginalskatten. Det har Finansministeriet konkluderet flere gange, og derfor tages effekten af skattelettelser også med i ministeriets regnemodeller.