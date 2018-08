FAKTA

Dansk Folkeparti

Fra mandag til onsdag holdt Dansk Folkeparti sommergruppemøde i Sønderborg. Hvis næste folketingsvalg ender med blåt flertal, ønsker partiet at indtræde i en borgerlig regering, såfremt partiet havner på et valgresultat, der ligger på 17 procent af stemmerne eller derover.

Partiformand Kristian Thulesen Dahl har tilkendegivet, at en sådan regering skal bestå af Venstre, Dansk Folkeparti og muligvis Konservative. Men ikke Liberal Alliance.

Han har samtidig sagt, at han vil arbejde for et øget samarbejde mellem S, V og DF.

Vis mere