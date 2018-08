Her er Alternativets nye 15 ministerier

• Statsministeren skal sikre, at alle ministerier overholder menneskerettighederne, bidrager til opfyldelsen af den internationale klimaftale fra Paris, FN’s verdensmål og andre internationale aftaler og forpligtelser samt lever op til de etiske krav og principper for god regeringsførelse, som Alternativet vil indføre.

• Statsministeren skal styrke, fremtidssikre og videreudvikle demokratiet og stå værn om borgernes universelle friheds- og menneskerettigheder.

• Klima- og energiministeren skal arbejde med omstillingen til et samfund uden belastning af klimaet - herunder forbud mod salg af nye biler med fossile energikilder i 2025.

• Miljøministeren skal sikre en forsvarlig brug af ressourcer og nedbringelse af miljøpåvirkninger. Ministeren vil bl.a. have ansvaret for drikke- og spildevand samt kemi, dyrevelfærd og udvikling af et såkaldt cirkulært samfund.

• Naturens minister skal sikre, at den dalende biodiversitet vendes til en fremgang i naturens mangfoldighed. Ministeren skal også tænke naturens rolle ind i bl.a. undervisnings-, trivsels- og sundhedspolitikken.

• Ministeren for global grøn omstilling skal fokusere på at gennemføre Danmarks politik internationalt. Danmark skal bl.a. være foregangsland i internationale forhandlinger og inden for teknologisk og udviklingsmæssig bistand.

• Afskaffelse af integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet, førtidspensions- og fleksjobreformen samt 225-timers reglen (krav om 225 timers arbejde for at modtage ydelser fra staten).

• En samlet velfærdslov skal stå over enkelte love såsom folkeskole-, beskæftigelses-, sundheds- og serviceloven. Loven skal sikre, at den enkelte borger får den behandling, som vedkommende har brug for.

• Dagpenge og kontanthjælp uden modkrav. Borgere skal ikke længere tvinges til at søge et bestemt antal job, og de skal ikke længere tvinges i aktivering. I stedet skal fremskudte sagsbehandlere banke på døren med tilbud, som borgeren selv vælger, om han eller hun siger ja eller nej til.

• Ghettolisten skal afskaffes, mentorstøtten til udsatte unge skal øges, og der skal afsættes flere midler til at løfte og renovere bygninger og boliger. Der skal også investeres i bedre daginstitutioner og skabes flere kulturtilbud til børn og unge fra udsatte boligområder.

• Billigere offentlig transport. Prisen på kollektiv trafik skal sænkes med 30 procent, og der skal laves forsøg med roadpricing, hvor køretøjerne betaler for det faktisk kørte antal kilometer. Alternativet vil fjerne afgifter på elbiler og tilbagerulle lempelser i registreringsafgiften.

Ministeriets ressortområder er økonomi, statens finanser samt finans- og banksektoren.

• Ministeriet skal arbejde for et markant anderledes fokus i den økonomiske styring af Danmark. Alternativet ønsker et opgør med konkurrencestaten og den nuværende økonomiske tænkning.

• Ministeren for økonomisk bæredygtighed skal styrke balancen mellem den økonomiske, sociale og grønne bundlinje og sikre, at vækst og velstand ikke skabes på bekostning af mennesker og miljø. Konsekvenser for hhv. den økonomiske, sociale og grønne bundlinje vil indgå i ministeriets fremtidige beregninger, analyser og prognoser i forbindelse med politiske tiltag. Konkret skal bruttonationalproduktet (bnp) som mål for samfundsudviklingen erstattes af de tre bundlinjer.

• Ministeren for ligestilling og finansiel stabilitet skal overvåge, regulere og omstrukturere den finansielle sektor. Ministeren skal bekæmpe spekulationsøkonomi og modvirke en ny finanskrise.

• Øge beskatningen på store kapitalbeholdninger, mens man letter skatten på de laveste indkomster i samfundet.

• Skatten på arbejde for de lavestlønnede skal sænkes ved at indføre et nyt beskæftigelsesfradrag for dem, der tjener under 300.000 kr. om året.

• Nettoformuer over tre mio. kr. skal beskattes med 1 procent om året.

• Gradvis indfasning af højere boligskat over ti år, hvor statens samlede merindtægt i forhold til det gamle boligbeskatningssystem akkumulerer til 9 mia. kr. over fire år.

• I dag skal man betale arveafgift for det beløb, som overstiger 276.000 kr. Alternativet vil hæve denne grænse til 500.000 kr., men vil samtidig ændre reglerne, så arv over én mio. kr. pålægges en ekstra skat på 15 procent.

• Ny skat på aktie- og obligationshandler på 0,1 pct. og derivatkontrakter (kort fortalt et værdipapir) på 0,01 pct.

• En grøn afgiftsreform med lavere afgifter på elbiler og højere afgifter på flyrejser, kemikalier, benzin og diesel, NOx (kvælstof), biobrændsel og oksekød.

• Udenrigsministeren repræsenterer Danmark internationalt og vil fokusere på internationale relationer, forsvar, samarbejde, større udenrigspolitiske spørgsmål og krisehåndtering samt fredsskabende arbejde. Ministeren er også europaminister altså ansvarlig for vores europæiske samarbejde, ligesom ministeren har ansvaret for Forsvaret.

• Ministeren for udvikling og global retfærdighed vil arbejde strategisk med langsigtet udvikling og samtidig have ansvaret for, at Danmark går i front med at adressere den globale strukturelle ulighed og det internationale systems massive demokratiske underskud.

• Ministeren for Nordatlanten vil rotere på skift mellem Danmark, Færøerne og Grønland og varetage rigsfællesskabets interesser.

• De samlede forsvarsudgifter må ikke overstige 1 procent af bruttonationalproduktet (bnp). Den nedlagte Irak-kommission skal øjeblikkeligt genåbnes.

• Alternativet vil tilføre 500 mio. kr. til udenrigstjenesten, som skal fokusere på diplomati og forebyggelse og ikke på at fremme dansk erhvervsliv. Forsvarsattachéer skal erstattes med kulturattachéer på ambassaderne.

• Fordobling af udviklingsbistanden.

• Arbejde for oprettelsen af en international klima-domstol, som skal kunne dømme lande og virksomheder, der forurener.

• Mennesker, der er flygtet fra forfølgelse, krige og katastrofer, skal tilbydes beskyttelse, mens mennesker, der ikke har krav på asyl, skal hjælpes hjem på en forsvarlig måde.

• Reglerne for opnåelse af statsborgerskab lempes. Der skal ske familiesammenføring for mennesker med opholdstilladelse fra dag ét.

• Danmark skal genindføre og udvide FN’s kvoteordning, så vi i fremtiden vil tage imod 2.000 kvoteflygtninge om året.

• Asylansøgere skal ikke afvises ved den danske grænse, sådan som nogle partier kræver det. Danmark skal fortsat behandle alle spontane asylansøgninger.

• Større investeringer i nærområder.

• Ministeriet skal som det eneste ministerium fysisk placeres i alle fem landsdele. Ministeriet skal beskytte, forny og forbedre den demokratiske model, vi kender i dag.

• Ministeren skal udarbejde en årlig redegørelse for Danmarks demokratiske tilstand. Ministeren har også ansvar for landdistrikter, byer, øer, boliger samt infrastruktur, mobilitet og offentlig transport samt valg og folkeafstemninger, regioner, kommuner, frikommuner og eksperimentalzoner.

• Et nyt nationalt ungeråd, som alle unge mellem 13 og 17 år kan stille op til. Rådet skal bl.a. have mulighed for at fremsætte fire beslutningsforslag om året i Folketinget. Det er regeringens opgave at involvere dem i politikudvikling og den lovgivende proces.

• En ledelses- og tillidsreform i det offentlige.

• Valgretsalderen sænkes til 16 år til kommunal- og regionsrådsvalg.

• Større økonomisk frihed til kommuner og regioner, så kommuner og regioner får mulighed for at overføre flere midler fra år til år. Det forudsætter et opgør med budgetloven.

• Kunst og kultur skal anskues som en investering – ikke en udgift. Danmark skal have en egentlig kulturlov, som skal fremme en bred og sammenhængende kulturindsats. En årlig kulturmilliard afsættes.

• Gratis kultur til unge, udsatte og nyankomne flygtninge. Børn og unge i udsatte områder skal tilbydes et kultur-klippekort på 1.000 kr. Derudover skal flygtninge have fri adgang til museer, teatre og idrætsklubber i deres to første år i landet.

• National huskunstnerordning. Huskunstnerne lønnes af staten i en periode på to-tre måneder, og ordningen består af f.eks. 500 kunstnere, der roterer mellem eksempelvis hospitaler, biblioteker og uddannelsesinstitutioner.

• Kreative fag (musik, billedkunst, håndværk og design) skal være obligatoriske for alle folkeskolens årgange.

• Tildeling af mediestøtten ændres, så alle medier sidestilles uanset platform.

• Ligestilling af tros- og livssynssamfund.

• Mindre kontrol og mere mangfoldighed. Ministeriet vil fjerne fremdriftsreformen (studietidsregler m.m.) og uddannelsesloftet.

• Mere pædagogisk personale i vuggestuerne og mere tid til folkeskolens lærere til forberedelse og undervisning. Videregående uddannelser skal have flere skemalagte timer.

• Alternativet vil afskaffe nationale tests i folkeskolen og erstatte karakterer med feedback i folkeskolen og årskarakterer på ungdomsuddannelserne. Karaktergennemsnittet skal kun vægte en tredjedel af det samlede optagelseskriterium på videregående uddannelser.

• Bæredygtighed skal skrives ind i folkeskolens og ungdomsuddannelsernes formålsparagraf.

• Årlig psykiatrimilliard. Ministeriet skal sikre gratis psykologhjælp og gratis adgang til andre terapeutiske tilbud. F.eks. mindfulness, kropsterapi og psykoterapi.