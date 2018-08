Radikale holder fast: S skal gøre sig uafhængig af DF

Fronterne i rød blok er trukket helt op med under et år til folketingsvalget.

De Radikale vil have indflydelse på udlændingepolitik, uddannelsespolitik, grøn omstilling og økonomisk politik, hvis partiet skal pege på S-formand Mette Frederiksen som statsminister.

Det slår De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, gentagne gange fast i forbindelse med partiets sommergruppemøde på Fyn. Og R kræver en 'skriftlig garanti' fra S.

Hvad sker der, hvis I ikke får den skriftlige garanti? Hvis Mette Frederiksen siger, at 'jeg danner en regering alligevel', er I så klar til at stille et mistillidsvotum i Folketingssalen?

»En statsminister, der vil til magten i Danmark, skal have opbakning til det i Folketinget. Jeg siger, at vores opbakning er betinget af, at vi ved, hvilken politisk kurs man vil føre i en sådan regering«, siger Østergaard.

Kan vi få en skriftlig garanti for, at du ikke kommer til at støtte Mette Frederiksen, og at du vil foretrække et nyvalg eller en regering med Løkke i spidsen, hvis hun ikke giver jer en garanti?

»Vores støtter kræver, at man gør sig uafhængig af DF's politik. Det handler ikke om, at man ikke kan arbejde med alle partier i Folketinget«.

Er I villige til at gå linen ud?

»Ja, vores støtte til en ny regering er betinget af, at vi har en politisk aftale på centrale områder, om hvilken kurs den vil lægge«.

»Det er ikke at tage sit ansvar alvorligt at gøre det, vi har set de seneste fire år, nemlig at man på den ene side støtter en regering, men på den anden side hver eneste dag står og forhindrer den i at føre sin politik«.

Hvis du heller ikke kan få den politik, du gerne vil have hos Mette Frederiksen, hos Lars Løkke, vælter du så også ham? Jeg skal bede om et ja eller et nej.

»Vi arbejder på at vælte Lars Løkke og hans regering, fordi vi er uenige i politikken«.

»Derfor er det klart, at vi er i opposition til den regering. Skal en regering baseres på vores mandater, skal den også føre en anden politik end i dag«.

Et flertal i befolkningen og i Folketinget vil gerne have en stram udlændingepolitik. Er du ikke bare ude af trit med det?

»Jeg synes faktisk, at det er en meget voldsom forsimpling af et område, som har mange nuancer«.

