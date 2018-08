Mette Frederiksen: »Hvis vi i Socialdemokratiet ændrer på vores udlændingepolitik, så er vores troværdighed væk«

Hvem peger på hvem i dansk politik?

Socialdemokratiet: Stiller med partiformand Mette Frederiksen som statsministerkandidat og går efter at danne en ét-partiregering.

Dansk Folkeparti: Plan A er at kræve en dronningerunde for at komme af med den nuværende VLAK-regering.

I dronningerunden vil DF pege på nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og måske selv gå med i regering, hvis DF får opbakning fra mindst 17-19 procent af vælgerne ved valget.

DF vil også gerne i regering med De Konservative. Men partiet mener ikke, at LA skal sidde i regering.

Kristian Thulesen Dahl har ikke svaret på, hvad der sker, hvis plan A ikke kan realiseres.

Venstre: Går til valg på at fortsætte den nuværende VLAK-regering med Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Venstre vil dog også gerne i regering med Dansk Folkeparti.

Enhedslisten: Hvis partierne til venstre for S til sammen bliver større end S, vil politisk ordfører Pernille Skipper gerne være statsminister. Ellers peger Enhedslisten på Mette Frederiksen.

Liberal Alliance: Går til valg på at fortsætte VLAK-regeringen med Løkke som statsminister.

Alternativet: Har med egne ord trukket sine mandater »ud af ligningen« og peger på sin egen politiske leder, Uffe Elbæk, som statsminister.

Radikale: Peger på Mette Frederiksen, men kræver egentlige politiske forhandlinger og en skriftlig aftale om grundlaget for hendes regering, hvis partiet skal støtte hende.

SF: Peger på Mette Frederiksen som statsminister.

Konservative: Udelukker ingen kombinationsmuligheder, hvis der er borgerligt flertal efter næste valg. Partiformand Søren Pape Poulsen går ikke efter at blive statsminister.

Nye Borgerlige: Står ifølge flere meningsmålinger til at komme i Folketinget efter næste valg. Sker det, vil partiet stille tre ufravigelige krav for at pege på Løkke. Kravet om et asylstop, om at kriminelle udlændinge skal sendes hjem efter første dom, og at udlændinge skal forsørge sig selv.

Kilde: Ritzau

