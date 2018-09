Sverigedemokraternas leder skal tale ved DF's årsmøde

Når Dansk Folkeparti i weekenden holder årsmøde i Herning, kommer den svenske partileder Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna og holder tale i Herning.

Det oplyser Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen.

Den svenske partileder ventes at ankomme lørdag efter middag.

»Vi er imponeret over partiet, og hvad de har gjort. Vi har en lang historie sammen med dem. Allerede før valget i Sverige i 2010 var Pia, (Kjærsgaard, daværende DF-formand, red.) i Skåne og tale sammen med Jimmie«.

»Jeg har været taler ved to af deres årsmøder, og Kristian Thulesen Dahl (nuværende DF-formand, red.) har været derovre et par gange. Vi har en rigtig god forbindelse, siger Espersen.

Sverigedemokraterna stormede frem ved det svenske valg, der blev afholdt søndag, og de fik 17,6 procent af stemmerne.

De andre er dumme

Alligevel har både den røde og den blå blok afvist at gøre sig afhængige af det indvandrerkritiske parti ved dannelsen af en ny regering.

Det ærgrer Søren Espersen.

»Jeg synes, at de virker utroligt dumme og ubegavede de andre partier. For det går jo sådan ved hvert eneste valg. Sverigedemokraterna er blæst frem. Ved næste valg vil det gå endnu værre for de andre partier«, siger han.

Søren Espersen ser mange ligheder mellem Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterna.

»Jeg tror, at de har en langt mere liberal holdning, end vi bryder os om. Men ellers er der mange sammenfald. Både i forhold til et stærkt retsvæsen, hårde straffe til voldsforbrydere og i forhold til indvandring er vi meget på linje med Sverigedemokraterna«.

Trods de mange ligheder vil DF-politikeren ikke kalde Sverigedemokraterna for et søsterparti.

»Vi bruger ikke det udtryk. Vi vil ikke forpligtes på noget, der foregår i deres parti. Men vi har en meget tæt samtale og mødes på mange forskellige planer. Både i ledelsen og i de enkelte lokalforeninger«, siger han.

ritzau