Jens Rohde: Svenskerne bør vide én ting: Når først det yderste højre får gennemført deres krav, stopper de aldrig med at opfinde nye

Efter søndagens valg i Sverige har medierne været fyldt med danske opfordringer til at invitere Sverigedemokraterna (SD) ind i varmen som en etableret del af svensk politik.

Ingen synes at forholde sig til, at SD har rødder i nazismen; at Sverige modsat Danmark aldrig har haft et retsligt og politisk opgør med nazismen; at nazister aldrig har anerkendt parlamentarismen, sådan som samtlige danske partier gjorde det efter krigen, og at man derfor ikke kan sammenligne vores egen historie og situation med Sveriges.

Glemt er også, at mens Morten Messerschmidt i sin tid blev eskorteret ud af DF og siden til Bruxelles for at have sunget den tyske nationalsang i Grøften i Tivoli, så har Sverigedemokraterna en formand, som blev afsløret i at synge festsang over mordet på Olof Palme. Landets statsminister. Afsløringen findes på nettet.

Ville et parti med nazistiske rødder eller med en formand, som havde sunget festsang over et mord på Danmarks statsminister, nogensinde kunne komme ind i varmen i Danmark? Jeg håber det ikke.

Vi synes altid, at vi er så dygtige, gode og realistiske på vor side af sundet, at vores danske råd og erfaringer er lige, hvad Sverige har brug for. Det må forstås, at vi jo netop har undgået ekstremerne og nazihilsener på gaden ved at undlade undertrykkelsen af holdninger, vi ikke kan lide, lyder det stolt. Hvori logikken så findes i konsekvent at forsøge at undertrykke muslimers ret til at praktisere og ytre sig om deres religion, står fortsat hen i det uvisse.

Ret skal dog være ret. De svenske magthaverpartier har givetvis grund til at lytte til de kritiske røster fra vælgerne. Det gælder naturligvis indvandring, men det gælder i lige så høj grad ulighed, klima og særligt statens tab af betydning for fælles strategiske samfundsmål.

I Europa har vi i 30 år ladet kapitalbevægelserne afmontere staten og fællesskabet i stedet for at lade staten være det, vi i fællesskab bygger op (staten her både tænkt som nationen og det europæiske fællesskab). Dét og finanskrisen har skabt meningsløshed og utryghed. Det skal vi gøre noget ved.

Efterkrigstidens generation byggede op. Min generation har modsat haft alt for travlt med at reformere, afregulere kapitalbevægelser og bryde eksisterende strukturer ned i privatiseringens navn. Alt sammen med det formålsløse formål at tilpasse os pengenes stormfloder og nettets logik.

Det har givet mange mennesker flere penge, men meningen med og solidariteten i det hele er forduftet. Per Stig Møller beskriver det fremragende i sin bog ’De fire Isbjerge’, Thomas Piketty i bogen ’Kapitalen’ og økonomihistoriker Adam Tooze i bogen ’Crashed’. Befolkningen skriver det så glimrende i sin stemmeafgivelse.

Vi har oven i statsafmonteringen reelt skabt et regressivt skattesystem i Vesten, hvor virksomheder og den formuende relativt betaler langt mindre i skat end den almindelige arbejder. Lønmodtageren måtte se de ansvarlige for finanskriserne hoppe i redningsbådene med millioner fra de gyldne håndtryk, mens hun fik lov at betale for redningsbådene via skatten og mistet forsørgelsesgrundlag. I dag betaler man højere skat for arbejde end for penge tjent uden at arbejde.

Det er den verden, vi skal have gjort noget ved. Den skaber vreden, utrygheden, tabet af rummelighed og meningen med det hele. Også i Sverige, hvor uligheden er meget stor.

Det er tid at støve nogle gamle dyder af. Tid til at bygge op igen. Nationalstaten, det europæiske fællesskab, solidariteten og dannelsen. Det behøver svenskerne ikke at gøre sammen med Sverigedemokraterna. Det er naturligvis svenskernes eget valg, men gør de det, vil det i sidste ende kun gøre partiet større.