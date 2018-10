Det ved vi om regeringens klimaplan: Billigere elbiler og en ny transportkommssion på vej

I august fremlagde syv ministerier en tiltagspakke på 20 initiativer til en ny klimaplan, og i morgen fremlægger regeringen knap 40 initiativer, som skal forbedre klimaet i Danmark. Billigere elbiler, forskning til grønt landbrug og en ny transportkommission er på bordet. Få et overblik over et udpluk af regeringens initiativer her.

Transport:

Regeringen vil stoppe for salg af benzin- og dieselbiler i 2030.

Regeringen vil have, at alle ny busser skal være CO2 neutrale i 2020.

I 2025 må nye busser i byerne hverken udlede CO2 eller drivhusgasser, mens man i 2030 ikke må have nogen busser, der forurener.

Regeringen vil fremme salget af grønne taxaer og gøre det muligt for vognmænd at have flere taxaer, hvis altså de ikke kører på benzin eller diesel.

Regeringen vil fordoble skrotpræmien til 5000 kroner for gamle dieselbiler.

Regeringen vil udskyde en planlagt stigning af afgiften på elbiler i to år.

Regeringen vil hæve bundfradraget på elbiler til 400.000 kroner, så de små elbiler helt fritages fra afgifter.

Regeringen vil forbedre parkeringsforhold for elbiler i storbyer og gøre det muligt at køre i busbanen.

Regeringen vil give tilskud til flere ladestandere til elbiler.

Regeringen vil lave en evaluering af indsatsen på i 2020.

Regeringen vil anlægge klimavenlig asfalt, så biler kører længere på literen og dermed forurener mindre.

Regeringen vil nedsætte en ny transportkommission, som skal hjælpe regeringen i mål med ambitionen om en million nul-emissionsbiler på gaderne i 2030.

Luftforurening:

Regeringen vil give København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg mulighed for at stramme de nuværende miljøkrav, så dieseldrevne busser, lastbiler og varebiler skal leve op til de nyeste standarder.

Regeringen vil udfase brændeovne via økonomiske tilskud.

Regeringen vil undersøge muligheden for et samarbejde i Østersøen således, at krydstogtskibe ligger til kaj på en måde, så de forurener mindre.

Landbrug: