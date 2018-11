Søvndal om Samuelsens kontor: »Flottenheimeri« Tidligere udenrigsminister Villy Søvndal (SF) var strålende tilfreds med kontorfaciliteterne, da han selv var udenrigsminister.

SF’eren Villy Søvndal, der var udenrigsminister fra 2011-13, fælder en hård dom over udenrigsminister Anders Samuelsens (LA) beslutning om at nyindrette sine kontorfaciliteter i ministeriet for 340.000 kroner incl. moms.

»Når man er betroet offentlige midler, skal man passe på med at bruge dem på noget, jeg synes, er flottenheimeri«, siger Villy Søvndal.

Han mener, at kontoret fungerede fortræffeligt, da Søvndal selv sad der, og nævner, at nyindretningen passer dårligt med LA’s generelle ønske om at indføre minusvækst i den offentlige sektor.

Anders Samuelsen har begrundet sin nyindretning af ministerkontoret med stole, borde, tæpper, lamper og en ribbe med, at kontoret trængte til »et langt mere moderne udtryk«, eftersom han på kontoret får besøg af ministre, ambassadører og diplomater fra hele verden.

»Han siger, at når han skal repræsentere Danmark, skal det være meget fint. Jeg tænker med gru på al den tid, jeg har repræsenteret Danmark, uden at det var så fint. Men jeg synes, det lykkedes fint«, lyder det sarkastisk fra Søvndal, der i dag er regionspolitiker i Region Syddanmark.

I sin egen tid som minister havde Søvndal besøg af prominente udenrigsministre fra flere stormagter. Dengang skammede han sig ikke over lokaliteterne.

»Jeg havde besøg af Hillary Clinton og Madeleine Albright (tidligere amerikanske udenrigsministre, red.). Jeg havde besøg af den kinesiske udenrigsminister og så videre og så videre. Jeg har aldrig nogensinde bemærket, at nogen af dem mente, at måden, jeg boede på, var for simpelt. Tværtimod afgav jeg faktisk et stykke af mit kontor, fordi vi var mange ministre i Udenrigsministeriet på det tidspunkt. Der var brug for flere lokaler, så kontoret blev formindsket, mens jeg var der. Jeg forstår slet ikke det argument«, siger Søvndal og nævner, at Samuelsen ved sin tiltrædelse i Udenrigsministeriet i december 2016 fik sagt om sig selv, at han måske er den fagligt mest kompetente tiltrædende udenrigsminister nogensinde.

»Det er vel deraf, han også konkluderer, at så skal han bo sådan, at det svarer til det niveau«, siger Villy Søvndal.