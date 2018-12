Efter kritik: Socialdemokratiet trækker støtten til omstridt opholdskrav Partiet ændrer holdning til opholdskrav, der begrænser retten til dagpenge.

Socialdemokratiet kommer ikke til at stemme for, når opholdskravet for dagpengeretten efter planen skal til afstemning i folketingssalen senere denne måned.

Det slår beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen fast.

»Vi har gået det hele igennem og kan nu en gang for alle se, at det hele roder, og at forslaget ikke er ordentligt gennemarbejdet«, siger han.

Han opfordrer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til at trække forslaget tilbage og starte forfra.

»Hvis han ikke gør det, vil vi selvfølgelig stemme imod, for der vælter for mange problemer ud af skabet«, siger Leif Lahn Jensen.

Opholdskravet betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af otte år for at have ret til dagpenge, uagtet at man er medlem af en a-kasse. Forslaget er en del af finansiering af den skatteaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året. Argumentet er, at man kun skal have ret til dagpenge, hvis man har en stærk tilknytning til Danmark.

Idéen er god

Socialdemokratiet havde ellers erklæret sin støtte til opholdskravet, men der har været for mange historier om, hvordan opholdskravet rammer skævt, mener partiet nu.

Eksempelvis er det kommet frem, at retten til sygedagpenge og barselsdagpenge i nogle tilfælde også vil blive begrænset som en konsekvens af opholdskravet. A-kasserne har også været stærkt kritiske og advaret imod, at opholdskravet ville blive et bureaukratisk helvede, når de skal samle oplysninger om medlemmers tidligere bopæle ind.



Derudover har en række danske statsborgere, der tidligere har boet i udlandet, kritiseret, at kravet også gælder dem, og at de derfor bliver ramt med tilbagevirkende kraft.

Idéen om et opholdskrav støtter Leif Lahn Jensen dog stadig.

»Vi går stadig ind for optjeningsprincipperne og mener stadigvæk, at det er fornuftigt. Men det skal simpelthen strikkes sammen på en anden måde, for det her forslag virker ikke«, siger han.

Tror du, det er realistisk at lave et opholdskrav, der ikke kommer til at ramme nogen, det ikke er tiltænkt, og som samtidig er let at administrere?

»Det ved jeg ikke, men det, man skal gøre, er at tage fat i arbejdsmarkedets parter og diskutere, hvordan man kan gøre det«.