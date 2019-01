Lars Løkke vil ansætte flere varme hænder, men de skal uddannes først

Der lød en anerkendelse af de ansatte i sundhedsvæsenet og et løfte om, at de i fremtiden bliver flere, da Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag aften holdt sin sjette nytårstale som statsminister.

»Jeg ved godt, at I løber hurtigt. Jeg vil gerne ansætte flere varme hænder. Men der er ikke mange arbejdsløse sygeplejersker i dagens Danmark«, sagde Løkke Rasmussen, der i starten af det nye år vil præsentere et udspil til en sundhedsreform.

»Derfor er vi nødt til at sætte ind flere steder for at få det personale, der er brug for. Blandt andet ved at uddanne flere sygeplejersker, end vi har gjort før«, fortsatte han.

Meldingen kan læses som et forsøg på at punktere Socialdemokratiets valgløfte om at ansætte 1.000 flere sygeplejersker, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Et løfte, der da også er blevet konfronteret med lave ledighedstal for sygeplejersker og regionernes problemer med at rekruttere til ledige stillinger.

DF: Sygeplejersker ikke nok

Derudover var det dog småt med nyt om den sundhedsreform, som allerede er blevet varslet og udskudt flere gange, og som forventes at blive et stort tema i den kommende valgkamp. Reformen skal forbedre den hjælp og behandling, som danskere med folkesygdomme som kol, diabetes, stress og angst i dag får, sagde Lars Løkke Rasmussen. Og den vil, som han også bebudede, da han i oktober åbnede Folketinget, tage afsæt i 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber, der skal bygge bro mellem egen læge, sygehuse og kommuner. Om det betyder en afskaffelse af regionerne, som de øvrige partier i blå blok og i særdeleshed Dansk Folkeparti har ytret stærke ønsker om, er således stadig uvist.

Det gør partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF) lidt nervøs. Han havde forventet, at sundhedsområdet og behovet for den nære behandling ville fylde mere i statsministerens tale.

»Jeg er ikke helt tryg, før jeg har et udspil fra dem, hvor de også anerkender, at hvis man laver 21 sundhedsfællesskaber, så er det ikke en organisering, hvor regionerne har en fremtid«, siger han.

Han er enig i behovet for flere ansatte, men at det lige er sygeplejersker, som Lars Løkke Rasmussen slår ned på, anser han mere for at være et slagsmål mellem ham og Mette Frederiksen.

»Man kan ikke isolere det til sygeplejersker. Der er både brug for flere ressourcer til flere ansatte, men der er også brug for, at vi finder ud af, hvordan vi organiserer sundhedsvæsenet bedre«, siger Kristian Thulesen Dahl.

I statsministerens eget parti er utålmodigheden også begyndt at nå mediernes spalter. I Avisen Danmark har prominente navne fra partiets fynske og jyske bagland hen over julen undsagt alle tænkelige ideer om at lukke regionerne. Også gruppeformand på Christiansborg og tidligere minister Søren Gade tog bladet fra munden, mens Stefanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, advarede om, at det er selve Venstres dna, der er på spil, hvis man nedlægger et folkevalgt organ.

Et ideologisk korstog

I Socialdemokratiet er politisk ordfører Nicolai Wammen heller ikke betrygget af statsministerens tale.

»Det eneste, regeringen har tilbage, er en sundhedsreform, som, frygter vi, vil føre til mere centralisering og usikkerhed. Der er i stedet brug for mere tid og omsorg«, siger han.