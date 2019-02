100 dage inden EU-valg er miljø og migration mest hot

Spidskandidaternes mærkesager

Morten Løkkegaard (V):

1. Klima og miljø. Venstre vil arbejde på, at Danmark går forrest i et Europa, der står sammen om den grønne omstilling. Vi ønsker fælles stop for salg af benzin- og dieselbiler fra 2030. Og vi støtter et CO2-neutralt EU senest i år 2050.

2. Migration. Venstre arbejder for et nyt europæisk asylsystem, hvor asylansøgere håndteres allerede ved Europas ydre grænse. Vi skal sikre udvikling og fremtidsmuligheder i nærområderne og på det afrikanske kontinent.

3. Handel. Europæernes handel på nettet skal sikres og udbygges. EU skal indgå flere moderne og grønne frihandelsaftaler, der også sikrer ansvarlighed på det globale arbejdsmarked.

Mette Bock (LA):

1. Det indre marked skal styrkes. Selv om der er gået årtier siden etableringen, er der fortsat barrierer i forhold til det indre markeds udvikling.

2. De ydre grænser skal sikres, og både Schengen- og Dublin-aftalerne skal reformeres.

3. Forsvarsforbeholdet skal afskaffes.

Pernille Weiss (K):

1. Klima er opgaven. Aldrig før har en generation afleveret kloden til næste generation i dårligere tilstand, end den vi fik af vore forældre. Det skal stoppe med min generation.

2. Migration er udfordringen. Verdens befolkning vokser, og derfor vil flere migrere, hvis ikke de kan se en fremtid i hjemlandet. Det skal vi medvirke til sker. For deres skyld og vores egen.

3. Handel og erhverv er værktøjskassen. Frihandel har skabt fred i mange år, og frihandel udbreder demokrati og menneskerettigheder. Markedet er motoren til at skabe forandring - også for et bedre klima og mindre migration.

Peter Kofod (DF):

1. Vi skal forsvare Danmark over for EU's overformynderi. Vi vil sætte ind over for velfærdsturisme - for eksempel retten til børnecheck - og vi vil bekæmpe social dumping.

2. Ret til egen grænsekontrol, og vi skal bevare kontrol med udlændingepolitikken. Vi skal ikke have et fælles system, hvor EU tildeler kvoter til landene. De ydre grænser skal lukkes, så der kommer styr på indvandringen.

3. EU-systemet skal på økonomisk slankekur, særligt set i lyset af Storbritanniens exit. Og flyttecirkusset mellem Strasbourg og Bruxelles bør stoppes.

Jeppe Kofod (S):

1. Stop social dumping. Der er brug for et opgør med fri bevægelighed i Europa. Vi skal gå fra fri til fair bevægelighed, forsvare den danske model og stoppe social dumping, løntrykkeri og unfair konkurrence.

2. Stop internationalt skattefusk. Banditter i habitter skal straffes. Vi skal stoppe hvidvaskbanker, skattely og internationalt skattefusk. Danmark skal have den reelle selvbestemmelse tilbage over selskabsskatten.

3. Grøn omstilling/klimaforandring. Klimaet skal i førersædet. EU skal laves om til en klima- og energiunion. Kul, olie og gas skal udfases hurtigst muligt, og Europa skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi.

Margrete Auken (SF):

1. Der skal fart på kampen for et grønt Europa, når det gælder reduktion af drivhusgasudledning og omstilling til grøn energi, en ændring af landbruget hen imod natur- og miljøbeskyttende, samt muskler i bekæmpelse af kemikaos og plastikforurening.

2. Det er ofte alt for nemt for regeringerne at fralægge sig ansvaret for EU's vedtagne love. SF vil i EU-Parlamentet kæmpe for at få substantiel åbenhed i EU's lovgivningsproces.

3. Internetgiganter og multinationale selskaber må ikke kunne slå sig ned i EU uden at betale skat.

Morten Helveg Petersen (R):

1. Det skal have konsekvenser, hvis EU's medlemslande ikke overholder deres klimaforpligtelser.

2. Radikale vil skrue bissen på over for lande som Polen og Ungarn, der åbent forbryder sig mod de demokratiske principper, som EU bygger på.

3. Europas ydre grænse skal lukkes, og der skal være en fælles europæisk grænsekontrol ved den italienske ø Catania.

Nikolaj Villumsen (EL):

1. Enhedslistens absolutte førsteprioritet bliver at kæmpe for at redde vores klima, så en klimakatastrofe undgås.

2. Det skal være slut med grådige banker, og der skal sættes en effektiv stopper for skattely, som hvert år koster milliarder af kroner, der kunne være blevet brugt på vores fælles velfærd.

3. Der skal sættes en effektiv stopper for social dumping. Alle, som krydser den danske grænse, skal arbejde på danske løn- og arbejdsvilkår.

Rasmus Nordqvist (Alternativet):

1. Sammen med 12 andre progressive partier i Europa, vil Alternativet komme med vidtgående, men konkrete svar på, hvordan vi skaber et grønt, progressivt Europa.

2. Alternativet går til valg på en ambitiøs plan for en gennemgribende grøn omstilling af Europa, der blandt andet involverer vedvarende energi, landbrug, miljø og transport.

3. Et solidarisk og retfærdigt Europa, hvor vi gennem en fælles europæisk asylpolitik hjælper de flygtninge, der banker på vores dør, mens vi sætter alt ind for at komme den stigende ulighed i Europa til livs.

Rina Ronja Kari (Folkebevægelsen mod EU):

1. Jeg vil tage magten tilbage til borgerne, så kommuner, regioner og Folketinget får mere magt over vores velfærd, arbejdsmarked og samfund.

2. Fuldt stop for social dumping. Vi skal sikre lige løn for lige arbejde på samme sted. Det kan vi ikke i dag på grund af EU-regler, og det skal ændres.

3. Vi skal have mere åbenhed og gennemsigtighed i EU-systemet, så borgerne kan se, hvem der træffer de vigtige beslutninger, og hvordan EU-parlamentarikerne bruger deres mandat.

