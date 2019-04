Ny ret til tidlig pension kan udløse milliardregning

Regningen kan løbe op i 10 milliarder kroner om året, hvis medarbejderne i de brancher, hvor man ofte bliver nedslidt, skal have ret til at gå på pension før tid.

Det fremgår af et regeringsnotat, som Politiken er i besiddelse af, og som er en del af de igangværende politiske forhandlinger om en tidligere tilbagetrækning.

Notatet tager udgangspunkt i de brancher, som arbejdsmarkedets parter tidligere har defineret som dem, hvor medarbejderne er i fare for at blive nedslidt. Det er eksempelvis anlægsarbejde, daginstitutioner, frisører, rengøring og politi. I 2018 var omkring en million danskere ansat i de udvalgte brancher, fremgår det af notatet.

Hvis man fra politisk hold giver medarbejdere i de brancher ret til at gå på pension tre år tidligere end planlagt, vil det i perioden 2020-24 koste 7,5 milliarder kroner om året. Men prisen vil stige, i takt med at færre er berettiget til efterløn. Derfor vil det i årene 2030-34 således koste 3,2 milliarder kroner at lade gruppen gå bare ét år tidligere på pension, mens det vil koste 10,1 milliard at lade dem trække sig tilbage tre år før deres planlagte pensionsalder.

Et tomt slag i luften

Det er Socialdemokratiet, der har startet debatten om tidligere tilbagetrækning med sit forslag om at give både fysisk og psykisk nedslidte en ret til at gå tidligere på pension. Der er afsat 3 milliarder kroner, og partiet har selv nævnt, at antal år på arbejdsmarkedet kan være en markør for, hvem der skal have rettigheden. Det tager beregningerne i notatet ikke højde for.

Partiet har også åbnet for at lade rettigheden tilfalde bestemte brancher uden dog at ville pege på, hvilke det specifikt skal være. At det ifølge beregningerne i notatet kan blive dyrere end det afsatte beløb, anerkender Mattias Tesfaye, medlem af Beskæftigelsesudvalget, ikke.

»Prisen på en ordning afhænger jo helt af, hvordan den er skruet sammen. Vi har fra start sagt, at anciennitet skal være en del af modellen. Det, der bliver regnet på der, er ikke omfattet af anciennitet, og derfor er det jo bare Kristian Jensen (finansminister, red.), der slår et tomt slag i luften simpelthen«, siger han.

Hvis I blev mere konkrete, kunne man jo regne på det i stedet?

»Vores forslag er, at de nedslidte skal have mulighed for at komme så tidligt på pension som muligt, og vi har tænkt os at komme så tæt på det som muligt ved at lave en række objektive kriterier. Det afgørende er målet, ikke midlerne«.

En uspiselig idé

I regeringen er Kristian Jensen (V) dog overbevist om, at Socialdemokratiets forslag kan komme til at belaste statens økonomi med store milliardbeløb.

»Hvis man tager de brancher, som arbejdsmarkedets parter tidligere har peget på som værende nedslidningstruede brancher, rækker Mette Frederiksens 3 milliarder slet ingen steder. Så bliver det et meget dyrere forslag«, siger han, men anerkender dog også, at beregningerne ikke specifikt tager udgangspunkt i Socialdemokratiets udspil:

»Problemet med hele den her diskussion er jo, at Socialdemokratiet ikke vil fortælle, hvad det er for et forslag, de har«.

Regeringen er klar til at bruge flere penge på nedslidte, men ikke i størrelsesordenen 10 milliarder kroner, siger finansministeren.

Også i Radikale Venstre er beskæftigelsesordfører Rasmus Helveg Petersen skeptisk efter at have læst notatet.

»Når jeg ser sådan en beregning, synes jeg, at ideen er ret uspiselig. Det virker meget kraftigt i budgetterne, når du tillader folk at gå på pension. Lige så snart det er en ret, kan man være sikker på, at prisen bliver meget høj«, siger han og konstaterer:

»Vi har ikke råd, hvis vi også vil have et råderum til et løft af vores uddannelser og det grønne område«.