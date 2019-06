Morten Østergaard efter lange forhandlinger: »Der er basis for et flyvefærdigt projekt« Der er »masser« af knaster tilbage i forhandlingerne, men nye ideer er kommet på bordet, siger Østergaard.

»Vi har masser af god vilje med. Og som bekendt: Hvor der er vilje er der også en vej«.

Sådan lød det fra De Radikales leder, Morten Østergaard, forud for aftenens forhandlinger med Mette Frederiksen om dannelsen af en ny regering.

Udsagnet kunne umiddelbart lyde, som om De Radikale begynder at åbne for en aftale. Men Morten Østergaard tilføjede hurtigt, at han 'selvfølgelig' er 'i tvivl om', hvorvidt partierne overhovedet kan nå hinanden og blive enige om en ny regering.

»Jeg ser masser af knaster i forhandlingerne endnu. Der er masser af områder, som vi ikke har berørt. Der er mange steder, hvor der ikke er svar på, hvordan man vil betale for ambitionerne på blandt andet klima og uddannelse«, sagde Morten Østergaard før mødet.

De andre har svært ved at tolke Morten Østergaard

Flere af de øvrige partier i forhandlingerne oplever, at det er meget svært at tolke Morten Østergaard.

Er han parat til et kompromis, som SF og Enhedslisten lægger op til? Vil han stå stejlt på, at De Radikale skal have gennemtrumfet deres politik, selvom partiet kun har 16 af rød bloks 91 mandater?

Eller er han i virkeligheden mest af alt ved at forsøge at mase sig ind i regeringen ved at stille nye og svære krav til Mette Frederiksen?

Efter mødet, der varede mere end to en halv time og dermed var markant længere end Mette Frederiksens møder med Pia Olsen Dyhr og Pernille Skipper, var Morten Østergaard mere optimistisk:

»Der er basis for et flyvefærdigt projekt. Det er der bestemt. Vi har snakket tingene igennem på kryds og tværs. Vi har forsøgt at nærme os hinanden fra nye vinkler. Men det er først, når vi går hver for sig og skriver tingene ned, at vi kan se, om det kan bære«, siger Morten Østergaard.

Diskuterede økonomi og udlændinge

På aftenens møde vendte parterne de to sværeste områder: Økonomi og udlændinge.

»Der er nogle kendte uenigheder, og skal vi finde et nyt fælles grundlag, så skal det være fra en ny vinkel. Der er både vi og Mette Frederiksen kommet med gode ideer. Så samtalen i dag viser, at der er vilje til at drøfte løsninger uden at have tabuer«, siger Morten Østergaard.

Han er det seneste døgn kommet under stigende pres i forhandlingerne. Her lyder der fra flere af de øvrige partier utilfredshed med, at De Radikale møder op med nye krav, som ikke tidligere var del af forhandlingerne.

Det sker samtidig med, at S, SF og Enhedslisten er ved at tale sig tættere på en forståelse uden om Østergaard.

Flere kilder bekræfter uafhængigt af hinanden, at Morten Østergaard i forløbet har talt for, at De Radikale skal have en særaftale med Socialdemokratiet ved siden af det fælles papir, som alle partierne ellers forhandler om. Det krav er blankt blevet afvist af de øvrige partier.

Til det siger Morten Østergaard tirsdag, at han 'ikke er optaget af formen', men af indholdet i en aftale. Han afviser desuden, at han har regeringsdeltagelse om et ønske i forhandlingerne:

»For os er det politiske det vigtigste. Vi har sagt, at vi ikke er bange for at tage ansvar, men det er politikken og retningen, der er det vigtigste for os«.

Mette Frederiksen forlod tirsdag aften Christiansborg med et smil og et vink til pressen, men ønskede ikke at udtale sig.

