Margrethe Vestager fortsætter som EU-kommissær de næste 5 år

Danmark skal ikke have ny kommissær, siger Mette Frederiksen.

Den kommende regering vil indstille, at EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R) får lov til at fortsætte som kommissær de næste fem år.

Det siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, onsdag aften til TV2.

»Vi skal faktisk ikke have en ny EU-kommissær«.

»Vi vil foreslå, at den kommissær, vi allerede har udpeget fra dansk side, nemlig Margrethe Vestager, får lov til at fortsætte de kommende fem år«, siger hun.

Margrethe Vestager har også været nævnt som et bud på at overtage den magtfulde post som formand for kommissionen.

Mette Frederiksen har været tilbageholdende med at pege på Vestager som kommissionsformand, indtil hun for to uger siden på Folkemødet pegede på hende.

På et topmøde i Bruxelles i sidste uge opgav stats- og regeringscheferne fra medlemslandene dog at udnævne en kandidat til posten som formand for kommissionen.

Det er endnu for tidligt at afskrive Vestager som formand, men hendes chance er ikke forbedret.

EU-landenes ledere mødes igen søndag 30. juni for at sætte navn på de topjobs, der bliver ledige i EU-systemet, når den nuværende kommission skal skiftes ud.





Ritzau