Overblik: Her er hovedpersonerne i Venstres magtspil

FOR ABONNENTER

Flere havde forventet, at Lars Løkke Rasmussen ville trække sig som formand, hvis han ikke genvandt Statsministeriet, men det er som bekendt ikke sket. Tværtimod har Lars Løkke både under valgkampen og efterfølgende bekræftet, at han agter at blive. Ingen ved dog hvor længe, og i dele af Venstre er der en frustration over formandens ageren i valgkampen, hvor han eksempelvis talte for et SV-samarbejde uden at have orienteret sit parti først.