S og SF: Alle har talt om Venstre, men ingen ved, hvor de står

Interne magtkampe og tydelige uenigheder blev blotlagt ved et pressemøde på Venstres sommergruppemøde fredag. Nu mangler Venstres politiske kollegaer et svar på, hvor partiet er på vej hen.

Det har på mange måder »slået lidt gnister« på Venstres sommergruppemøde, lød det fra Lars Løkke Rasmussen efter et pressemøde fredag eftermiddag. Her blev en noget slukøret Kristian Jensen sat på plads af sin formand, og den garvede Venstre-politiker Claus Hjort Frederiksen udtrykte sig efterfølgende kritisk over for Kristians Jensens fortsatte næstformandsskab.

Der blev pustet til ilden, da Kristian Jensen modsagde sin formands politiske linje i et interview med Berlingske torsdag. I interviewet meddeler Kristian Jensen i utvetydige vendinger, at et regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet er udelukket, hvis det står til ham.

Budskaberne var dog ikke mejslet i sten, og der gik ikke længe, før næstformanden måtte bøje af for Lars Løkke Rasmussen og undskylde interviewet for rullende kamera.

Flere borgerlige politikere søger nu svar på, hvilken retning det største oppositionsparti har tænkt sig at søge i. Det samme gør de på den anden side af blokken.

Ingen blev klogere

Hos Socialdemokratiet savner politisk ordfører Jesper Petersen en klar politisk linje fra Venstre. Selv om mange nok er blevet underholdt med det, han kalder et afsnit af en »politisk sæbeopera«, mangler der fortsat svar.

»I dag har alle talt om Venstre, men ingen ved egentlig, hvor de står, eller hvad de vil gøre, og der er også skabt uklarhed om deres ledelsesforhold«, siger han.

»Nu er vi på den anden side af et valg, og der skal være rigtig mange forhandlingsforløb, hvor vi jo gerne vil have et konstruktivt og bredt politisk samarbejde. Jeg vil ikke blande mig i den sæbeopera, som jeg synes, vi ser nu, men efterlyse nogle politiske meldinger«.

»Når efteråret og de mange politiske forhandlingsforløb snart melder sig, er det afgørende, hvad det er for en linje, Venstre vil forfølge, og det var der jo ingen, der blev klogere på i dag«, siger Jesper Petersen.

På spørgsmålet om, hvorvidt en SV-regering er realistisk i fremtiden, svarer Socialdemokratiets politiske ordfører, at de politiske forskelle stadig anses for at være for store de to partiet imellem. Også om fire år.

SF’s politiske ordfører, Karsten Hønge, er i første omgang heller ikke specielt interesseret i det politiske drama, der har udspillet sig på Kragerup Gods, men kan alligevel ikke lade være med at knytte en kommentar til dramaet:

»Det er selvfølgelig interessant at få et billede af, hvordan fløjene står i et så stort og vigtigt parti som Venstre. For hvor stærkt står de egentligt? Der har været tale om et totalt teater, der har udspillet sig på åben scene efter valgkampen. Hele den borgerlige fløj er splittet – og det er partierne også internt. De borgerlige har intet projekt«, siger han.

Svær at gennemskue

Som Karsten Hønge ser det, forsøger de blå partier at »profilere sig selv«, men det ser han ikke som et problem. For ham at se er det netop, hvad politik drejer som om: at bedrive den politik, som ens parti står for – for egen vindings skyld, forklarer han.

Og det var bestemt ikke det, Venstre gjorde under valgkampen, da de begyndte at bejle til Socialdemokratiet, mener SF’s politiske ordfører. Ifølge ham var en SV-regering en »panikløsning« og Venstres forsøg på at gøre partiet mere »interessant«. Og selv om Venstre fik et godt valg med 43 mandater – en fremgang på 9 siden valget i 2015 – har Karsten Hønge svært ved at gennemskue partiets strategi.

»Socialdemokratiet vil noget andet end Venstre. Min hovedopgave er, at Socialdemokratiet ikke falder. Og vi har al mulig grund til at fortsætte vores gode samarbejde med Socialdemokratiet, der ingen interesse har i en SV-regering. Det skal de heller ikke have. Venstre skal holde sig på sin egen banehalvdel. Og vi skal holde os på vores«, siger Karsten Hønge.