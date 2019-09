V-bagland om Løkkes afgang: Man skal lytte til baglandet Et fåtal i Venstres bagland ønskede, at Lars Løkke skulle fortsætte som formand, viser rundspørge.

Hvis Jakob Ellemann-Jensen bliver valgt som Venstres formand på partiets ekstraordinære landsmøde lørdag, så gør han bedst i at lytte til Venstres bagland i fremtiden.

I hvert fald lyder det fra flere stemmer i V-baglandet, at Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Jensen (V) skulle have kendt besøgstiden.

Som velkendt var opbakningen til de to skrumpet, før de på den sidste dag i august trådte ned fra formand- og næstformandsposten, og i baglandet er der udtalt tilfredshed med, at der nu skal findes en ny formand og næstformand, viser en rundspørge.

En af stemmerne bag kommer fra Svenning Christensen (V), der er byrådsmedlem i Hjørring.

»Hvis baglandet begynder at røre på sig, så skal man altså lytte. Og det var dem, der tog livet af Lars Løkke. Han skulle have sagt: 'Fint nok, jeg er villig til at trække mig'. Så havde alle været tilfredse«, siger Svenning Christensen.

Ritzau har sendt en rundspørge til 1149 af Venstres medlemmer forud for partiets ekstraordinære landsmøde lørdag, hvor der skal vælges nyt formandskab.

223 har svaret på spørgsmålet om, hvorvidt de havde foretrukket, at Lars Løkke var blevet som Venstres formand: 116 svarer nej, mens 76 svarer ja. 31 ved det ikke.

173 svaret nej til, om de havde foretrukket, at Kristian Jensen blev som næstformand. 24 har svaret ja.

Uskønt forløb

Rundspørgen er ikke repræsentativ, men den giver et billede af holdningen hos de medlemmer, der har svaret.

»Det var et uskønt forløb. Men der er ingen tvivl om, at Lars Løkkes tid var ved at rinde ud. Også når vi ser tilbage på de sager, der har været«, siger Svenning Christensen.

Ifølge Ib Fly-Hansen (V), vælgerforeningsformand i Rødding, var Kristian Jensens beslutning den eneste rigtige.

»Kristian Jensen er en flittig person, der virkelig har gjort det godt, og han havde fortjent bedre, men det kan man jo ikke tage hensyn til i politik«.

»Det er det samme med Lars Løkke. Vi har været rigtig godt tilfredse, men nu var det tid til, der skulle skiftes. Man skal holde op, imens legen er god«.

Meget dårlig stemning i folketingsgruppen

Med til forløbet hører også, at mange er forundrede over, hvordan det udviklede sig. 92 svarer ja til, at Løkke blev behandlet uretfærdigt i forløbet op til sin afgang, imens 95 personer svarer nej.

»Nogle i baglandet havde lidt svært ved at forstå, det skulle være nødvendigt«, siger Ib Fly-Hansen.

Kristian Jensen skulle have undgået at udtale sig om sin holdning til en SV-regering, mener Lone Glarbo (V), der er byrådsmedlem i Favrskov.

Hun mener også, at Claus Hjort Frederiksen (V) skulle have holdt sig for god til at irettesætte Kristian Jensen offentligt.

Det er ikke særligt smart af Kristian Jensen. Og alt det der alfahans-halløj med Claus Hjort. Jeg ved, der var en meget dårlig stemning i folketingsgruppen Lone Glarbo (V), byrådsmedlem i Favrskov

