Kære Ellen Trane Nørby: Tak fordi De varede Dem, mens alle andre styrtede i armene på enhver journalist

Kære Ellen Trane Nørby. Jeg sad forleden og overvejede at skrive et takkebrev til Dem, fordi De som noget nær den eneste venstrepolitiker formåede at holde bøtte om ledelsesforholdene i partiet, mens knevren gik over land og rige. Ingen venstremand eller -kvinde holdt sig tilbage, når pressen kaldte; alle havde pludselig en mening om, hvem og hvem-ikke og ville gerne til fadet, selv om de ikke havde noget at sige ud over at gentage hinanden og sig selv.