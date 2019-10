Forslag om sygedagpenge kan ramme service til patienter

Et forslag fra regeringen rammer regioner og kommuner på pengepungen. Det udløser frygt for borgernes kerneydelser. S fremhæver, at de overordnet får flere penge end tidligere.

Selv om regeringen er gået til valg på et løft i den offentlige velfærd, også i sundhedsvæsenet, så risikerer den med et forslag på finansloven at skabe dårligere forhold for patienterne. Sådan lyder en advarsel i forbindelse med de aktuelle forhandlinger om en finanslov for 2020.

Her lægger regeringen op til, at arbejdsgiverne selv skal betale en større del af regningen, når deres ansatte modtager sygedagpenge. I dag skal arbejdsgiverne betale for de første 30 dage. Men fra 1. juli 2020 skal det efter planen forlænges til 40 dage. På den måde sparer staten 127 mio. kr. i 2020 og 268 mio. kr. i perioden 2021-2023. Forslaget gælder ikke kun arbejdsgiverne på det private arbejdsmarked. Også de offentlige skal betale mere. Ideen er bl.a. at give dem et økonomisk incitament til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Men i Danske Regioner vil de øgede udgifter til læger, sygeplejersker og andre ansatte på sygedagpenge skulle tages fra sundhedsvæsenet, advarer formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau (S), der til daglig er formand i Region Midtjylland:

»I sidste ende har vi ikke andre steder at tage pengene fra end vores ramme til sundhedsområdet. Hvis vi skal betale mere, vil vi rejse krav om kompensation, så vi ikke vælter udgifterne over på patienterne. Vi arbejder i regionerne hele tiden på at sikre et godt arbejdsmiljø. Det er ikke noget, vi gør på grund af økonomiske incitamenter, men fordi vi ønsker at have attraktive arbejdspladser, så vores medarbejdere føler, at de har et godt arbejdsmiljø. Og i sidste ende også af hensyn til patienterne – arbejdsmiljøet påvirker vores kontakt med patienterne og dermed patienternes oplevelser«.

Også Kommunernes Landsforening (KL) varsler, at regeringens forslag vil få konsekvenser ude i kommunerne, fordi langtidsfraværet udgør knap halvdelen af det samlede fravær.

»Det siger sig selv, at det vil få økonomiske konsekvenser i kommunerne, som vil skulle finde de penge et andet sted. Det vil vi meget gerne drøfte nærmere med regeringen«, siger formanden for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler (K), der til daglig er borgmester i Høje-Taastrup.

Professor: Kerneydelser i fare

Ideen om at forlænge den arbejdsgiverbetalte periode med 10 dage stammer fra Socialdemokratiets eget udspil ’Tid til omsorg’ fra oktober 2018. Herpå skønnede daværende finansminister Kristian Jensen (V) i et svar til Folketinget, at forslaget forbedrer de offentlige finanser med 480 mio. kr. årligt og indebærer en tilsvarende udgift for private og offentlige arbejdsgiverne. I kommunerne er merudgiften 155 mio. kr. Det svarer målt i antal sygeplejersker til cirka 260 fuldtidsstillinger. For regionerne er merudgiften 50 mio. kr.

Det kan da heller ikke udelukkes, at regningen til de offentlige arbejdsgivere vil ramme patienterne, siger professor Dorte Gyrd-Hansen, der leder Dansk Center for Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Hun fremhæver, at der mange steder er skåret ind til benet. Det er ud fra samme erkendelse, at et flertal i Folketinget har droppet det udskældte omprioriteringsbidrag med krav om årlige besparelser på to procent.

»Hvis vi antager, som jeg tror, de fleste vil, at vi er nået det punkt, hvor vi ikke længere kan effektivisere leveringen af offentlige sundhedsydelser, så er der nødvendigvis fare for, at meromkostninger for KL og Danske Regioner rammer kerneydelserne. Det vil sige patienterne. Og så har det betydning for borgernes sundhed«, siger hun og uddyber:

»Den normale antagelse er, at det koster mellem 300.000 og 500.000 kroner at generere et godt leveår for en patient i det danske sundhedsvæsen. Hvis Danske Regioner får en meromkostning på 50 millioner kroner, så vil det let kunne betyde 100 til 150 færre gode leveår for patienterne«.

Regeringen flytter bare penge fra den ene lomme til den anden lomme for at finde penge til deres egen finanslov Kathrine Olldag (R), kommunalordfører

Ifølge Dorte Gyrd-Hansen giver tanken om at give arbejdsgiverne et økonomisk incitament til at skabe et bedre arbejdsmiljø i princippet god mening. Men hun frygter, at tidspunktet er forkert.

»I tider med en erkendt mangel på sygeplejersker vil øgede besparelser gøre det endnu sværere for f.eks. Danske Regioner at skabe et bedre arbejdsmiljø. Så timingen synes ikke optimal«, siger hun.