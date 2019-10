Minister vil kunne tage folks danske pas, uden at de har brudt loven

Fakta

Regeringens forslag

Regeringen sendte i sidste uge et lovforslag i høring, der skal gøre det muligt administrativt at frakende fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab.

Den højspændte situation i grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien indebærer ifølge regeringen en risiko for, at fremmedkrigere med dansk statsborgerskab om kort tid kan være på vej mod Danmark. Derfor vil regeringen have lovforslaget hastebehandlet i Folketinget i denne uge.

Enhedslisten har meldt ud, at partiet er imod lovforslaget, mens SF og Radikale Venstre endnu ikke har taget endeligt stilling. Flere partier har dog argumenteret for, at beslutningen ikke bør være op til ministeren alene, men skal afstemmes med Folketinget.

