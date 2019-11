Justitsminister om tyrkisk trussel: »Vi har ikke set den sidste fremmedkriger komme tilbage til Danmark«

»Fremmedkrigere er uønskede i Danmark og bør blive væk«.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup i en udtalelse udsendt af Justitsministeriet lørdag formiddag. Det er ministerens svar på, at den tyrkiske indenrigsminister, Suleyman Soylu har truet med at sende IS-krigere hjem til de lande, de har statsborgerskab i.

»Som jeg tidligere har sagt, har vi desværre ikke set den sidste fremmedkriger komme tilbage til Danmark. De danske myndigheder arbejder for at sikre, at det sker på en kontrolleret måde. De seneste udmeldinger fra Tyrkiet ændrer ikke ved regeringens linje«, lyder det videre fra ministeren.

Det har ikke været muligt at få ministeren i tale og høre, hvad der konkret skal ske, hvis der lander et fly i Kastrup på mandag med IS-krigere med dansk statsborgerskab, som indtil nu har siddet fængslet eller interneret i Tyrkiet.

Hvor mange, der potentielt er tale om, kan ministeriet heller ikke oplyse og henviser til PET, som ikke ønsker at kommentere det. Efterretningstjenesten har dog tidligere oplyst, at mindst 150 personer siden sommeren 2012 er rejst fra Danmark til Syrien eller Irak, hvor de vurderes at have opholdt sig hos militante islamistiske grupper.

I april oplyste daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i et svar til Folketinget, at PET vurderede, at omkring 40 af de udrejste IS-krigere stadig befandt sig i området, og at det er relativt få af disse personer, som har dobbelt statsborgerskab«. Det lød desuden i folketingssvaret, »at ca. 30 er danske statsborgere«.

Krigere på fri fod

Reelt ved Tyrkiet næppe, hvor flertallet af danske IS-krigere befinder sig. Det vurderer Mette Grith Stage, der er forsvarer for to danske IS-krigere, der er varetægtsfængslede in absentia, og som Københavns Politi og anklagemyndigheden ønsker til Danmark.

»Jeg har ikke hørt om, at Tyrkiet har fat i ret mange af dem. Og dem, de har anholdt, har de ikke villet sende hjem igen«, siger hun.

Begge de to danske IS-krigere har kæmpet for Islamisk Stat siden 2013. Den ene er Jakob El-Ali, som formentlig stadig er i Syrien, og den anden, kaldet ’SK’, er sigtet og beskyttet af navneforbud, men befinder sig formentlig på fri fod i Tyrkiet.

Hun har ikke selv hørt nyt fra Tyrkiet vedrørende sine klienter, og hun peger på, at Tyrkiet ikke vil udlevere IS-krigere med dansk-tyrkisk statsborgerskab, men i stedet retsforfølge dem selv.

Og hun har ikke kendskab til, at der i Tyrkiet skulle befinde sig danske IS-krigere med andre delte statsborgerskaber, men udelukkende nogle med rent dansk statsborgerskab. Det betyder, at Folketingets hastelov om at fratage IS-krigere deres statsborgerskab ikke vil være relevant, såfremt der skulle lande et fly mandag.

I stedet vil de hjemsendte med rent dansk statsborgerskab skullle stilles for en dommer med henblik på en varetægtsfængsling, hvis der er mistanke om, at de har begået en terrorrelateret forbrydelse.

Det bliver anset for at være hykleri, at europæiske lande ikke vil tage imod deres egne kriminelle statsborgere, men selv sender dømte kriminelle tilbage til deres hjemlande Deniz Serinci, forfatter og journalist

Mere retorik end handling

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, oplyste torsdag, at der sidder 1.149 medlemmer af IS i tyrkiske fængsler, og at 737 af dem er udenlandske borgere. Tyrkiet har ikke oplyst, hvilke lande de pågældende personer er fra.

Forfatter og journalist Deniz Serinci, der har indgående kendskab til Tyrkiet og har skrevet bøger om landets politiske historie og Islamisk Stat, mener, at man skal betragte de seneste meldinger som en skærpelse af retorikken mod Europa mere end en reel dato for handling.

»Præsident Erdogan tordner ofte mod Vesten – og vil ses som en, der kan sætte Vesten på plads. EU har i fem årtier nægtet at tage Tyrkiet med i klubben, så der er en masse opsparet vrede. Det bliver anset for at være hykleri, at europæiske lande ikke vil tage imod deres egne kriminelle statsborgere, men selv sender dømte kriminelle tilbage til deres hjemlande«, påpeger Deniz Serinci.