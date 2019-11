Mette Frederiksen tager til Paris: Vil skabe alliance med Macron om nyt asylsystem

Mette Frederiksen vil bruge Emmanuel Macron som allieret i kamp for nyt asylsystem. Venstre og Dansk Folkeparti er uforstående over for strategien.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kan se frem til en alvorlig samtale om EU’s »inhumane«, »uretfærdige« og »farlige« asylsystem, når han på mandag i Paris tager imod sin nye danske kollega, Mette Frederiksen (S).

»Jeg har et vigtigt budskab til Macron: Vi har et dysfunktionelt flygtningesystem, og det kan vi ikke blive ved med bare at lade køre videre«, siger statsminister Mette Frederiksen.

Statsministeren vil ophøje det til »en hovedprioritet« for sin europæiske dagsorden at overbevise EU’s ledere om, at asylsystemet skal omkalfatres grundlæggende.

Tanken er at udnytte hendes første officielle besøg i Élysée-palæet som startskud for en europæisk kampagne.

Mette Frederiksen betragter den franske præsident som en afgørende potentiel allieret i bestræbelserne på at realisere den socialdemokratiske plan om at etablere et nyt asylsystem, hvor modtagecentre uden for EU’s ydre grænser skal være adgangsport til at søge asyl i Europa.

»Det bliver ikke nemt, men alt, du kan sætte i stedet for vores forslag, vil blive lappeløsninger på et flygtningesystem, som alle er enige om ikke fungerer. Det synes jeg er mærkeligt. Hvis alle er enige om, at det ikke fungerer, og at det er uretfærdigt, inhumant og farligt, hvorfor i alverden så ikke lave det om«, siger statsministeren.

Da Socialdemokratiet i februar 2018 præsenterede modellen med modtagecentre uden for EU, blev det fremhævet, at Danmark »hurtigst muligt skal indlede en dialog med de mulige lande, hvor et modtagecenter kan etableres«.

Ifølge planen, der skal sætte en stopper for muligheden for at søge spontan asyl i Danmark, skal asylansøgere opholde sig i et sådant modtagecenter, mens deres asylsag behandles.

Mette Frederiksen vil imidlertid ikke svare på, hvilke lande der forhandles med, og hvad sådanne landes reaktion har været.

Statsministeren vil heller ikke sætte dato på, hvornår det ikke længere skal være muligt at søge spontan asyl i Danmark.

»Der, hvor vi er i vores arbejde nu, er at forfølge det europæiske spor. Der bruger jeg mine kræfter«, siger Mette Frederiksen.

V og DF undrer sig

I oppositionen undrer tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) sig over, at Mette Frederiksen ikke vil sætte en dato for, hvornår man ikke længere kan søge spontan asyl i Danmark.

»Både før sidste valg og i valgkampen lød det til, at det var noget, man bare lige kunne gøre. Jeg kan tydeligt huske, hvordan de sagde til os, at det var helt utroligt, at vi ikke var kommet længere med det, og når de kom til, ville de gennemføre det. Der ligger stribevis af artikler og tv-indslag, hvor Mette Frederiksen siger, hvor nemt det er«, siger Inger Støjberg.

Hun tvivler på, at en samtale med Emmanuel Macron vil flytte ret meget, og opfordrer i stedet statsministeren til at følge i V-LA-K-regeringens spor.

»Vi lagde en model på bordet sammen med østrigerne og diskuterede det med en række andre europæiske lande«.

Men I nåede vel aldrig i mål?

»Nej, men vi var godt i gang. Det er ærgerligt, hvis statsministeren ikke viderefører det og i stedet sætter sig i en blød sofa med Macron. Vi har brug for, at hun gennemfører de ting, hun sagde i valgkampen. Man måtte forstå, at det var så nemt«, siger Inger Støjberg.