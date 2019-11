»Verden ville jo gå amok«: Uffe Elbæk advarer mod at lukke Stram Kurs ind på Christiansborg med ekstrem sammenligning

Folketingets invitation til Stram Kurs til at holde rigskongres på Christiansborg er et skred mod det ekstreme, advarer Alternativets Uffe Elbæk.

Folketingsformand Henrik Dam Kristensen (S) burde ikke have tilbudt Stram Kurs, at partiet kan låne Folketingets lokaler til at afholde den rigskongres, som finder sted i landstingssalen i denne weekend.

Det mener Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, der ser invitationen fra Folketinget som endnu et eksempel på, at det ekstreme er blevet det normale i dansk politik.

»Det er et led i den normalisering, vi har set igennem de seneste 20 år. En normalisering af, at det er okay at gøre op med konventionerne, med retsprincipper og med, hvad man kan sige om hinanden. Grænsen bliver hele tiden skubbet«, siger Elbæk og fortsætter:

»Man normaliserer noget, man for bare 10 år siden ville sige var helt, helt utænkeligt. Det ville være helt, helt utænkeligt, at Folketinget inviterer et fascistisk parti ind for at afvikle deres landsråd«.

Uffe Elbæk advarede i januar mod, hvad han oplevede som optræk til fascistiske tendenser herhjemme. I et interview i Berlingske og i et nyhedsbrev til Alternativets medlemmer fundererede Elbæk over tilstande i dansk politik, som »i visse tilfælde minder om et fascistisk menneske- og samfundssyn, hvis man tager de historiske briller på«, skrev han.

At et parti som Stram Kurs på de mellemliggende 11 måneder er blevet opstillingsberettiget og har fået 1,8 procent af stemmerne ved folketingsvalget, bekræfter kun Elbæk i hans bekymring. Invitationen fra Folketinget lægger yderligere til. Derfor har Elbæk i denne uge sendt et brev til Henrik Dam Kristensen, hvor han går i rette med formandens beslutning.

På vegne af Alternativets folketingsgruppe skriver Uffe Elbæk i brevet, at »vi som demokrater og politikere har en forpligtelse til at sige klart fra over for fascismen, når den banker på døren. Derfor føler vi os kaldet til at sende dette brev, hvor vi som folketingsgruppe vil opfordre dig til at genoverveje din beslutning«.

Invitationen fra Folketinget kom, efter at Fyns Politi af sikkerhedsmæssige grunde nedlagde forbud mod, at Stram Kurs kunne holde rigskongres i Middelfart. Ifølge reglerne er det egentlig kun partier, der sidder i Folketinget, der kan benytte lokalerne eller invitere andre indenfor, men Henrik Dam Kristensen har valgt at give Stram Kurs en dispensation, blandt andet med det argument, at partiet stadig er opstillingsberettiget.

En blåstempling

Hvis det i stedet havde været et folkevalgt parti og ikke Folketinget, der havde inviteret Stram Kurs, havde sagen været en anden, mener Elbæk.

»Folketinget går ud til et specifikt parti og spørger: Har I ikke lyst til at holde jeres arrangement herinde? Det er jo alt andet lige også en blåstempling i min optik. Den diskussion har vi ikke haft, og som minimum burde man have løftet den diskussion ind i Udvalget for Forretningsorden«, siger Elbæk, der dog også anerkender, at Henrik Dam Kristensen som formand er i sin »fulde, frie ret til at træffe den beslutning«.

Forestil dig, hvis Donald Trump havde inviteret en koranbrændende repræsentant ind i Det Hvide Hus. Verden ville jo gå amok Uffe Elbæk

Er det ikke mere nøgternt at vurdere Stram Kurs på, at partiet er opstillingsberettiget frem for at vurdere den konkrete politik?

»Vi har nogle spilleregler herinde på Christiansborg, hvor partier, der er valgt, kan være vært for et arrangement og invitere andre. Forskellen er, at det er Folketinget som demokratisk institution, der inviterer Stram Kurs ind. Og det sender et enormt dårligt signal til de mennesker, der bliver udsat for hetz fra Stram Kurs«, svarer Elbæk, der også forudser, at det kan skade Danmarks omdømme og blive en international historie.

»Forestil dig, hvis Donald Trump havde inviteret en koranbrændende repræsentant ind i Det Hvide Hus. Verden ville jo gå amok«, siger han.

Hvorfor skal Folketingets formand være en form for overdommer, der vurderer, hvilke partier der mener det rigtige i forhold til at få lov til at komme herind?

»Der er stadigvæk forskel på, om vi spiller efter de gængse regler herinde. Der er pokkers til forskel på, om det er et parti, der inviterer nogen ind, og så til at demokratiets øverste myndighed inviterer et parti ind«.