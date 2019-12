Det skal være forbudt for unge under 18 år at købe lattergaspatroner

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det skal være forbudt for unge under 18 år at købe lattergaspatroner.

Det er et af elementerne i et forslag fra regeringen for at slå ned på misbrug af lattergas som beruselsesmiddel blandt unge.

»Regeringen ser det som et stort problem og vil derfor indkalde til politiske drøftelser«, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde.

Opdateres.

Ritzau