Vil lægge en skarpere linje: Elbæks højre hånd vil være ny politisk leder i Alternativet

Det første folketingsmedlem melder sig nu til at blive Alternativets nye politiske leder, efter at stifter Uffe Elbæk i mandags meddelte, at han stopper på posten til februar.

»Jeg stiller op til at blive Alternativets næste politiske leder«, siger Rasmus Nordqvist i et interview med Politiken.

Hvis Nordqvist på et ekstraordinært landsmøde 1. februar bliver valgt af Alternativets medlemmer, vil han fokusere på to områder, hvor han mener, at Alternativet kan forbedre sig.

For det første skal klimaet og den grønne dagsorden fylde endnu mere.

»Der er behov for, at vi rent politisk er mere konsekvente og lægger en skarpere linje«, fastslår Nordqvist.

»Vores budskab skal gå benhårdt på, at vi skal have sat gang i den grønne omstilling. Og at det er systemiske forandringer og samfundsforandringer, der skal til. Knap så meget på andre dagsordener«, siger han.

Skal I være et enkeltsagsparti?

»Det er ikke et enkeltsagsparti. Det er virkelig et samfundsforandrende parti i min optik«.

For det andet vil Rasmus Nordqvist foretage et slags servicetjek af Alternativet som parti og bevægelse.

Er medlemmerne godt nok inddraget i politikudviklingen? Har Alternativet reelt formået at indføre ’en ny politisk kultur’, som partiet og især Uffe Elbæk har talt så meget om? Er det hele blevet for fastlåst og bureaukratisk? Den slags.

»Vi er kommet et sted hen nu, hvor vi skal stoppe op, og det ser jeg også som en opgave for den politiske leder: at gå ud og afsøge med hele partiet, hvordan vi skal gøre det i dag. Også for konstant at holde os selv op på, at vi har sagt, at vi er en innovationskraft i politik. Så skal vi ikke begynde at sige, at vi bare skal gøre det samme«, siger han.

Ingen revolutioner

Rasmus Nordqvist har i årevis fulgt afgående leder Uffe Elbæk tæt. De er begge tidligere medlemmer af Radikale Venstre, og Rasmus Nordqvist førte i 2011 kampagne for Uffe Elbæk, da Elbæk første gang blev valgt til Folketinget for de radikale. Siden blev Nordqvist medstifter af Alternativet i 2013, og han har været en del af partitoppen lige siden.

Derfor bliver det heller ikke en kæmpe overhaling af Alternativet, man vil se med Rasmus Nordqvist i spidsen, hvis han bliver valgt.

»Jeg har været med, siden den helt spæde tanke om Alternativet begyndte at gro. Så det bliver ikke en revolution, hvis jeg bliver valgt som politisk leder«, siger Nordqvist.

En ting vil han dog gøre helt anderledes, for Rasmus Nordqvist har ingen planer om at melde sig som statsministerkandidat. Han fastholder, at det var den rigtige beslutning at stille med Uffe Elbæk som Alternativets statsministerkandidat ved valget i juni, selv om partiet skrumpede ind fra ni til fem mandater.

Men der er ingen grund til at gentage samme strategi, mener han.

»Jeg har kunnet se, at det var en svær position, vi valgte at stå med ved valget her i juni. Og der skal vi nok række ud og lave alliancer næste gang. Men det var helt nødvendigt, at der var et parti, der gjorde det, vi gjorde. Det var helt nødvendigt at bløde op i den valgkamp, som, da den startede, virkelig var en præsidentvalgkamp. Det er uklædeligt for det danske demokrati, og det var det, vi tog på os«, siger Nordqvist.

Blå bog Rasmus Nordqvist Født 18. juli 1975 i København.

Medlem af Folketinget for Alternativet siden 2015.

Medstifter af Alternativet i 2013.

Uddannet designer fra Danmarks Designskole i 1999.

Har arbejdet i modebranchen som designer, konsulent og underviser. Vis mere

Vil du som politisk leder så støtte Mette Frederiksen?

»Nu skal vi tættere på valget, før vi skal tage stilling til den slags. Jeg synes, at vi efter valget har fået opbygget et ret godt forhold til regeringen og dens støttepartier. Vi har siddet i nogle gode forhandlinger, der er en god relation og dialog, og det skal vi bygge videre på«.

Men er du så ikke også sikker på, at du kommer til at støtte Mette Frederiksen?

»Det er en præmatur snak at have. Det kan være, at der er andre gode mennesker, der melder sig som kandidater. Vi har haft et valg for et halvt år siden. Vi traf en beslutning, som jeg står 100 procent bag stadigvæk, men det var ikke en succes. Skal vi så gøre det samme igen? Nej«, siger han.