Radikale Venstre og blå partier er enige om en aftale om indgreb mod boligspekulanter

Onsdag brød flere måneders forhandlinger om et indgreb mod boligspekulanter sammen på Christiansborg.​

Radikale Venstre forlod boligforhandlingerne og begyndte i stedet at forhandle med blå blok udenom regeringen. Partierne har samlet et flertal på 91 mandater.

I en fælles pressemeddelelse skrev partierne, at det var karensperioden, som uenighed drejede sig om.

Regeringen kalder den for et spekulantstop. Hvis den blev indført, ville den have den konsekvens, at en huslejestigning på baggrund af forbedring og modernisering efter boligreguleringsloven paragraf 5, stk. 2 først kan ske syv år efter renoveringen.

Lige præcis denne paragraf har fået meget fokus, fordi det er den, der giver boligspekulanter som Blackstone mulighed for at opkøbe ejendomme og hæve huslejen markant, nogle gange til det dobbelte, straks efter at lejlighederne er blevet renoveret.

FAKTA Sådan ville regeringen ramme boligspekulanter Forhandlingerne om et indgreb med spekulation i lejeboliger er faldet til jorden. Læs her regeringens forslag. Boligminister Kaare Dybvad (S) har opgivet at finde et flertal i Folketinget for et indgreb mod spekulation i lejeboliger. Det var ellers en del af forståelsespapiret, at det skulle ske. Men der har ikke kunnet findes flertal for et såkaldt spekulantstop. Og uden det stod regeringen af. Her er, hvad regeringen havde foreslået i forhandlingerne: Spekulantstop: Der indføres en karensperiode, som betyder, at der efter overtagelse og gennemgribende modernisering af en ejendom skal gå syv år, før lejefastsættelse må ske.Huslejebremse: Lejen vil fremover ikke kunne fastsættes væsentligt over det lejedes værdi (i praksis op til ti procent over), men vil fremadrettet alene kunne fastsættes til maksimalt det lejedes værdi.

Grønt energikrav: Der indføres et skærpet grønt energikrav, så ejendommen skal være bragt op på energiklasse C eller med to energiklasser før § 5, stk. 2 kan finde anvendelse.

Huslejenævn: Regeringen har spillet ud med en række forslag til en styrkelse af huslejenævnene.

Andelsboliger: Karensperioden på syv år skal ikke gælde, hvis en andelsboligforening omdannes til udlejningsejendom. Det betyder, at andelsboliger ved vurderinger friholdes fra værditabet som følge af karensperioden. Kilde: Transport- og Boligministeriet Vis mere

Radikale Venstre og de blå partier foruden Liberal Alliance skriver i pressemeddelelsen, at karensperioden på syv år »vil udskyde vigtige klimainvesteringer i boligmassen«, og at det er afgørende, at »andelsboligejere ikke rammes af bevægelser i markedet som følge af lovtiltag«.

Kaare Dybvad afviser bekymring

Boligminister Kaare Dybvad (S) afviser bekymringerne på Twitter. Han citerer Finanstilsynet, der i et svar til Boligministeriet har skrevet som konklusion, at »belåningsmulighederne for både andelsbeviset og selve ejendommen som udgangspunkt er upåvirket af karensperioden«.

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation støtter boligministerens fortolkning. I en pressemeddelelse skriver den, at en »karensperiode på syv år er det tiltag som effektivt vil lægge en dæmper på incitamentet til kortsigtede investeringer«, og at »netop denne model ifølge Finanstilsynet ikke vil ramme andelsboligerne ift. belåningsmulighederne«.

Radikale Venstre og blå blok vil have et indgreb, der ifølge dem ikke forringer værdien af boligmassen, ikke inddrager staten i finansiering af renovering og ikke rammer andelsboliger.

Onsdag aften ville Jens Rohde (R) ikke fortælle, hvad partierne er blevet enige om indtil videre.

»I morgen mødes vi igen, laver de sidste justeringer, og så er vi klar til at præsentere indholdet. Det skal vores grupper have at vide først. Der vil være ting, man kan genkende«, sagde han til DR.

Han afviser også, at Radikale Venstre har afbrudt forhandlingerne.

»Der er et flertal for det, vi kommer med. Men vi opfordrer ministeren til at fortsætte forhandlingerne, for vi er ikke gået fra nogle forhandlinger. Vi vågnede op i morges og konstaterede, at han (Kaare Dybvad, red.) afbrød forhandlingerne«, sagde Jens Rohde til DR.

Det er indtil videre forventningen, at aftalens sidste justeringer vil blive foretaget torsdag, hvorefter den vil blive præsenteret.