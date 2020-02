Mette Frederiksen aflyser 1. maj-tale i Fælledparken på grund af uroligheder

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Når det traditionsrige 1. maj-arrangement i Fælledparken i København bliver afholdt i år, bliver det uden en tale fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Socialdemokratiets formand siger, at hun ikke kommer til at holde tale i Fælledparken på arbejdernes internationale kampdag, fordi der de seneste år har været uroligheder.

»Det er velkendt, at der i en del år desværre har været uroligheder i Fælledparken«, siger hun.

Ved 1. maj-arrangementet sidste år, cirka en måned inden Socialdemokratiet vandt regeringsmagten, måtte Mette Frederiksen afbryde sin tale på grund af tilråb og slagsmål foran scenen.

»Sidste år opstod slåskampe, som gik ud over børn på 14-15 år, der ellers bare var til stede, fordi de er politisk interesserede. Jeg har derfor besluttet, at jeg for nærværende ikke ønsker at tale i Fælledparken 1. maj«, siger Mette Frederiksen.

Sidste år opstod slåskampe, som gik ud over børn på 14-15 år, der ellers bare var til stede, fordi de er politisk interesserede. Jeg har derfor besluttet, at jeg for nærværende ikke ønsker at tale i Fælledparken 1. maj Mette Frederiksen, statsminister

Thorning blev mødt med fløjter

Hun er ikke den eneste socialdemokratiske leder, der er blevet mødt af protester gennem årene ved 1. maj-arrangementet i Fælledparken.

I 2014 blev daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) tale mødt af aktivister med fløjter, og der opstod håndgemæng.

Og tilbage i 1992 blev daværende S-formand Poul Nyrup Rasmussen blandt andet mødt af kast med tomater i Fælledparken.

Politikere fra andre partier er gennem årene også blevet udsat for en hårdhændet behandling.

Uagtet det til tider hårde klima for talerne holder Mette Frederiksen fast i, at 1. maj skal være en fejring.

»1. maj er en vigtig dag for os som parti og bevægelse, hvor vi kan mødes på tværs og have dialog om den fremtidige retning«.

»Det skal ballademagere ikke have lov at ødelægge for det store flertal, der kommer for at høre talerne og diskutere politik på en fredelig måde«, siger hun.

ritzau