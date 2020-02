Støttepartier frygter en glidebane væk fra retssikkerheden: »I Danmark er det sådan, at når man har udstået sin straf, er man ikke længere

Hverken SF, de radikale eller Enhedslisten vil umiddelbart stemme for regeringen forslag om, at politiet uden retskendelse skal kunne trænge ind i terrordømtes hjem.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Regeringen er på vej ned ad en retspolitisk glidebane, når den vil give politiet øgede beføjelser til uden retskendelse at gå ind i hjemmet hos fremmedkrigere, der er dømt for terror. Det frygter regeringens støttepartier, der påpeger, at det ikke er længe siden, det var en anden gruppe kriminelle, politiet skulle have nye muligheder for at holde øje med.​