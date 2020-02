Flere kommuner er klar med håndtryks-kattelem til nye danskere

Er du ikke ude i noget juridisk fedtspil her? Ved du ikke godt, at da man lavede det her initiativ, var det for, at man ikke skulle kunne undslå sig et håndtryk, og så hæfter du dig ved, at der står, at borgmesteren kan bemyndige en anden til det. Tror du, det er det her, der er tanken?

»Helt ærligt, det kan jeg ikke svare på. Da jeg læste bekendtgørelsen for en del måneder siden, syntes jeg, det var ret tydeligt, at borgmesteren har mulighed for at bemyndige andre til at stå for det. Jeg antager da, at når man skriver det, er det fordi, det er en mulighed, man synes, man skal have. Og det er vel også den, man har brugt i Hedensted, ik’?«.

Du siger, at hvis man i øvrigt er velintegreret men bare af religiøse årsager ikke vil give hånd til det modsatte køn, så kan I leve med det. Nogle vil jo sige, at hvis man på grund af religion ikke vil give hånd til en person af det modsatte køn, så er man ikke velintegreret. Hvad tænker du om det?

»Jeg synes, at hvis jeg står foran, skal vi sige en kvindelig læge, der er med i foreningslivet, sidder med i skolebestyrelsen, er en del af Danmark, har en uddannelse og bidrager til samfundet, men af en eller anden religiøs årsag så kan hun ikke (give hånd til det modsatte køn, red.) … Jeg er ked af at sige det, det kan ikke rigtigt hidse mig op. Så kan jeg godt se, at hun kan blive en rigtig, rigtig god dansk statsborger«, svarer Karsten Längerich.

Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) undrer sig over, at der er kommuner, der på den måde vil »prøve at omgå ånden i loven«.

Den socialdemokratiske indfødsretsordfører, Rasmus Stoklund, er ligeledes overrasket.

»Det undrer mig lidt, hvorfor de her kommuner vil gøre det. Det eneste, der kommer ud af det her, er bare, at man hjælper nogle, som åbenbart har nogle relativt fundamentalistisk holdninger, siden at de ikke kan give et håndtryk til enten en kvinde eller en mand, til at få et statsborgerskab«., siger han.