Ups! S-mail om angreb på Venstre blev sendt til journalist ved en fejl

Kender du følelsen af at sende en følsom besked til den forkerte? Du har trykket ’send’, og så opdager du, at du er kommet til at sende til en forkert person eller til hele maillisten på arbejdet.

Så ved du, hvordan en medarbejder i Socialdemokratiets politik- og presseafdeling måske har haft det her i weekenden.

For det var tilsyneladende en banal fejl, at en opsigtsvækkende, intern mail med Socialdemokratiets pressestrategi over for Venstre, blev sendt til en af Jyllands-Postens journalister på Christiansborg, Mie Louise Raatz.

Det skriver avisens politiske redaktør, Marchen Neel Gjertsen, på Twitter:

»Uffe Elbæk foreslog engang at sætte @mielouiseraatz cc på alle interne Å-mails, fordi hun alligevel altid fik skidtet lækket. Måske det var rationalet, da S selv sendte hende den her?« skriver hun med henvisning til mailen og et link til Jyllands-Postens artikel om sagen.

Mailens ordlyd har vakt stor forargelse blandt politikere, ikke mindst i Venstre. Den blev sendt i fredags klokken 15.04 og var stilet til flere medarbejdere i partiets politik- og presseafdeling, spindoktorer og ordførere.

Mailen giver instrukser for pressehåndteringen af Venstre under de igangværende, svære forhandlinger om en kommunal udligningsreform.

Mest opsigtsvækkende er planerne om en række »angreb« på Venstre. Blandt andet skal finansministerens personlige rådgiver finde »historier på Venstre (…) på baggrund af svar fra forhandlinger og andet«, står der i mailen, som Jyllands-Posten kan afsløre.

Ifølge mailen skulle der også samles et hold, der med en »daglig indsats på Twitter både defensivt og offensivt« kunne sættes ind i kampen.

Venstre anklager nu regeringen for »fordækt dobbeltspil«, og partiets politiske ordfører, Sophie Løhde, siger til Ritzau, at »regeringen må svare på, hvad den nu vil gøre for at genopbygge lidt af den tillid, som har fået et alvorligt knæk«.

I Socialdemokratiet har finansordfører Christian Rabjerg (S) fået til opgave at forklare mailen.

»Den interne mail er holdt i et kontant sprog og udtrykker sig på en anden måde, end man normalt ville. Hvis nogen føler sig stødt, skal jeg være den første til at beklage«, siger han til Jyllands Posten.