Anders Bæksgaard: »Det kan se ud til, at partiet er ved at smuldre bort«

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et spinkelt flertal i Alternativets hovedbestyrelse udtrykker lørdag aften tillid til Josephine Fock som partiets politiske leder. Det oplyser hovedbestyrelsen i en pressemeddelelse efter dens møde. Den voldsomme uro omkring partiets nye leder er kulmineret i en række beskyldninger mod Josephine Fock for krænkende adfærd - endda fysisk ruskeri - over for tidligere ansatte.​​