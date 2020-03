Hastelov giver myndigheder lov til at gå ind i din bolig, hvis du er smittet med corona

Automatisk oplæsning

Myndigheder skal uden en forudgående retskendelse kunne tvinge sig adgang til folks private bolig, hvis der er mistanke om, at beboeren har coronavirus.

Det fremgår af den lovtekst, som Folketinget i dag skal hastebehandle.

»Som led i håndhævelsen eller gennemførelsen af et påbud efter stk. 1 eller tvangsmæssig behandling efter stk. 2 er der uden retskendelse adgang til den pågældendes bolig og andre lokaliteter, som den pågældende råder over«, lyder det.

Lovforslaget giver sundheds- og ældreministeren ret til at »påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan«, at de lader sig undersøge, lader sig indlægge eller lader sig isolere.

Ministeren skal også kunne »iværksætte tvangsmæssig behandling af en person«, fremgår det.

Der indføres en solnedgangsklausul, så hastelovforslaget udløber 1. marts 2021.

Forbud mod forsamlinger

Adgangen til boliger er ikke det eneste område, hvor proceduren om retskendelse kan sættes ud af spil.

Ifølge lovteksten kan sundheds- og ældreministeren, hvis det er nødvendigt, efter forhandling med justitsministeren også forbyde afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer og begivenheder

»Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at der uden retskendelse er adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af regler fastsat i medfør af stk. 1 og om politiets bistand i den forbindelse«, står der videre i teksten.

Statsminister Mette Frederiksen sagde på et pressemøde onsdag aften, at regeringen vil forbyde forsamlinger på mere end 100 personer.

Forbud mod ophold og transport

Hasteloven kan derudover give sundheds- og ældreministeren mulighed for at forbyde adgang offentlige institutioner eller fastsætte begrænsninger for samme.

Derudover kan områder, hvor coronavirus er opdaget, blive afspærret, og beboer i sådanne områder kan blive ramt af restriktioner. Det samme gælder plejehjem og hospitaler, hvor der ligeledes kan komme forbud eller restriktioner for besøgende.

På transportområdet kan ministeren også indføre begrænsninger. I samarbejde med transportministeren kan der fastsættes »regler om forbud mod adgang til transportmidler«.

