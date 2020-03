»Det er en vigtig og nødvendig investering«: Hjælpepakke mødes med ros, løfte om gratis kaffe og et par men'er

Automatisk oplæsning

Efter en nat med forhandlinger har et enigt Folketing indgået en aftale om en økonomisk hjælpepakke til et presset erhvervsliv som følge af udbredelsen af coronavirus.

I aftalen indgår blandt andet to midlertidige kompensationsordninger: en til selvstændige og en for virksomhedernes faste udgifter.

Hos Dansk Industri vækker det glæde, at Folketinget tager ansvar for at hjælpe de mange arbejdspladser og selvstændige erhvervsdrivende i denne historiske krisesituation.

»Regeringen og myndighederne har truffet nogle svære beslutninger for at bryde smittekæderne og redde menneskeliv. I den situation er det godt – og vigtigt, at staten samtidig er klar til at hjælpe de virksomheder, som nu står helt uden omsætning. Det er en vigtig og nødvendig investering i, at vi har et levende forretningsliv og et godt samfund på den anden side af coronakrisen«, siger Lars Sandahl Sørensen i en pressemeddelelse.

Ifølge Lars Sandahl havde Dansk Industri dog gerne set, at aftalen om kompensation i omsætning ikke havde et loft, så også de store – særligt hårdt ramte – virksomheder fik fuldt ud gavn af den, står der i pressemeddelelsen.

Hjælpepakken får også ros fra fagforbundet HK’s formand Kim Simonsen.

Stor ros for denne pakke, der holder hånden under det danske arbejdsmarked. Især også glad for, at ledige nu ikke skal frygte, at krisen får for store konsekvenser #dkpol #arbejde #coronadk https://t.co/VRkQnxfcKO — Kim Simonsen (@Kimsimonsen_) March 19, 2020

Og fra SMVdanmark, der er erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder i Danmark.

»Af de detaljer vi har fået indsigt i, er vi særligt glade for, at de påbudslukkede virksomheder nu får fuld kompensation for deres faste udgifter, mens andre virksomheder får kompensation i forhold til, hvad deres indtægtstab har været«, siger vicedirektør Jakob Brandt i en pressemeddelelse, men påpeger også, at der stadig er andre grupper at hjælpe.

»Vi håber ikke, at arbejdet med at redde landets SMV’er slutter her, for det er ikke kun virksomheder med under 10 ansatte, der er truet på deres levebrød af det her. Konkursrisikoen for virksomheder mellem 10 og 20 ansatte er den samme. De har også brug for kompensation, så de kan betale deres regninger, der er det bydende nødvendigt, at der også kommer hjælp til dem«, siger Jakob Brandt.

Vigtigt signal, men ...

Folketingets initiativer er et vigtigt signal i forsøget på at holde hånden under dansk erhvervsliv i coronakrisen, lyder det i en pressemeddelelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

»Men det beløb, eksempelvis de små virksomheder kan få i direkte støtte på maksimalt 23.000 kroner om måneden (eller det dobbelte hvis ens ægtefælle også er ansat i virksomheden), er for beskedent til at gøre en reel forskel - især hvis er tale om en virksomhed med eksempelvis 4-5 medarbejdere«, siger Niels Jørgen Hansen, der er direktør hos organisationen, der repræsenterer 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Fra formanden for Akademikerne, Lars Qvistgaard, lyder der et »tak«.

Tak for at stå sammen og tage et markant skridt mod, at vi alle kommer gennem krisen. Det vi gør nu har betydning for vores alles hverdag - ikke kun de næste uger men de næste år. Det er en dyr pakke, men det bliver dyrere på sigt, hvis ikke vi handler. #Coronadk #COVID2019dk pic.twitter.com/MJ7N1v68Bv — Lars Qvistgaard (@lars_qvistgaard) March 19, 2020

Men det er ikke kun blandt de større organisationer, at der lyder positive toner.

Niclas Bekker Poulsen (A) er 2. viceborgmester i Greve og ejer af en kaffebar. På Twitter udtrykker han sin glæde og lover gratis kaffe, når coronakrisen er drevet over.

I tårer i taknemlighed. Som jeg læser faktaarket, så er min cafe reddet, tak til hele folketinget Giver sgu en gratis kaffe på den anden side ☕️Bliver dyrt, men er reddet - vigtigst #dkpol — Niclas Bekker (@NiclasBekker) March 19, 2020