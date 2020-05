Professor er »mildest talt overrasket«: Det kan kun være en begmand

FOR ABONNENTER

Det vækker både forundring og bekymring, at det fremover bliver Justitsministeriet, der har det endelige ansvar for at sikre, at Danmark er bedre forberedt på en pandemi. Regeringen vil oprette en ny styrelse under justitsminister Nick Hækkerups (S) ressort, der får ansvar for forsyning, logistik og kritisk infrastruktur under kriser. ​