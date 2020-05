Uenighederne åbenbarede sig efter en time, og det kulminerede med Ellemanns ultimatum

Prisen på et menneskeliv

Måske kommer der et tidspunkt, hvor partierne vil diskutere, om nedlukningen af Danmark har haft for store konsekvenser både menneskeligt og økonomisk. Om regeringen var for forsigtig. Men under debatten stod det klart, at det tidspunkt ikke har indfundet sig endnu. Samtlige partier bakker fortsat op om nedlukningen, uanset hvad den måtte vise sig at koste.

Kan prisen for et menneskeliv blive for høj, blev SF-formand Pia Olsen Dyhr spurgt.

»Nej«, svarede hun.

Hvorvidt partierne nu omvendt risikerer menneskeliv ved at åbne samfundet igen, giver heller ikke mening at gøre op på den måde, mente Pernille Skipper.

»Vi kan ikke beregne, hvor mange der vil få så store psykiske vanskeligheder, at de vil tage deres eget liv, hvis vi bliver ved med at holde lukket«, sagde hun.

På den anden fløj ville hverken Jakob Ellemann-Jensen, Alex Vanopslagh eller Søren Pape Poulsen heller ikke være bagklog.

»Hvad var alternativet? Tænk sig, hvad det var for en debat, vi havde haft her i dag, hvis vi ikke havde lukket ned«, lød det fra sidstnævnte.