Jakob Ellemann-Jensen: Hvorfor så lille en genåbning?

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) forstår ikke, hvorfor Danmark ikke åbner hurtigere for visse turister.

Han forstår heller ikke, hvorfor regeringen vil have et krav om mindst seks overnatninger for at tyske, norske og islandske turister kan komme til Danmark - vel at mærke uden for København.

»Det savner jeg simpelthen en sundhedsfaglig begrundelse for, hvis der er en, er det til at forstå, men det blæser lidt i vinden«, siger han på et kort pressemøde med flere medier.

