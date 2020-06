Stram Kurs forsøger at komme i Folketinget som Hard Line Som lovet har Rasmus Paludan oprettet et søsterparti, der skal videreføre Stram Kurs' politik.

Under partinavnet Hard Line vil partistifteren af Stram Kurs, Rasmus Paludan, forsøge at indsamle de nødvendige godt 20.000 underskrifter for at kunne stille op til Folketinget næste gang.

Paludan oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke er formand for det nye parti, selv om det viderefører Stram Kurs' politik og har de samme kandidater. Det er uvist, hvem der så er formand for partiet.

»Hard Line betyder Stram Kurs på engelsk, og det er vores søsterparti«, siger Paludan i en video på Hard Lines hjemmeside.

Stram Kurs er udelukket fra at indsamle vælgererklæringer til og med den 23. september 2022, da Valgnævnet mener, at partiet har snydt med vælgererklæringerne. Den beslutning blev slået fast i marts i år.

Allerede dengang stod det klart, at Paludan ville oprette et søsterparti, som skulle indsamle vælgererklæringer og videreføre Stram Kurs' politik.

Stram Kurs, der især er kendt som et indvandrerkritisk parti, fik i december sidste år i første omgang midlertidigt frataget muligheden for at indsamle vælgererklæringer. Både til folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet.

Social- og Indenrigsministeriet, som Valgnævnet hører under, mener, at Stram Kurs har brudt reglerne på to måder.

Den første måde er, at Stram Kurs har brugt e-mailadresser, der blev indsamlet til at blive opstillet til folketingsvalget, til også at søge opstilling til EU-Parlamentet i 2024.

Men de vælgere, der har givet deres e-mailadresse, har kun givet bemyndigelse til at støtte en opstilling til folketingsvalg.

Den anden måde er, at Stram Kurs har skrevet en række e-mailadresser ind i valgsystemet flere gange. Flere end 9000 af de omkring 40.000 e-mailadresser er nedfældet mere end én gang.

Opstillingsberettiget frem til 27. oktober

Over 700 af dem er skrevet ind mindst fem gange. En enkelt er skrevet ind 56 gange til både folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet.

Til Ekstra Bladet oplyser Social- og Indenrigsministeriet, at Hard Line overholder reglerne:

»Hvis de ansvarlige personer måtte ønske at viske tavlen ren og starte på en frisk med et nyt parti, vil de kunne søge om et andet partinavn og starte en ny indsamling af vælgererklæringer«.

Stram Kurs er fortsat opstillingsberettiget til folketingsvalg frem til 27. oktober 2020, hvis der skulle blive udskrevet valg inden da.

Stram Kurs fik 1,8 procent af stemmerne ved sidste års folketingsvalg og var dermed ikke så langt fra at blive valgt ind i første forsøg. Spærregrænsen er på to procent.

