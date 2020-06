Overblik: Det siger partiledere på grundlovsdag Christiansborgs partiledere holder vanen tro grundlovstaler. Læs hovedpunkterne her.

Landet over holder partiledere taler på grundlovsdag. Flere har dog gjort det virtuelt grundet corona.

Læs hovedpunkterne fra partiledernes taler her:

Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen:

»Jeg har aldrig nogensinde i mit liv været så meget i tvivl, som i det her forår. Som i den her krise vi lige har været igennem. Dilemmaerne har været enorme. Det er de faktisk stadigvæk«.

»Men at vi handlede så hurtigt. Det er – tror jeg – den vigtigste politiske beslutning, jeg nogensinde har truffet«.

»De politiske forskelle – de vil selvfølgelig igen træde tydeligere frem, ikke mindst når vi går i gang med genopretningen af dansk økonomi. Vi kommer med hvert vores udgangspunkt. Meninger brydes. Og det er grundlæggende sundt.

»Men jeg vil gøre mit til, at vi stadigvæk efterstræber det brede politiske samarbejde. Jeg tror nemlig, at det gør resultaterne bedre. Og også mere holdbare«.

Politisk leder for De Radikale Morten Østergaard:

»Jeg vil gerne takke regeringen. Mine kolleger i Folketinget. Og utrættelige sygeplejersker, pædagoger, læger, kasseassistenter, lærere, embedsfolk og alle andre, der har stået i frontlinjen i kampen mod corona«.

»Min samvittighed er bundet til den grønne omstilling. Jeg var grøn, før jeg blev radikal. Derfor kan jeg ikke sidde stille – når vi nu har muligheden for at gøre en forskel. Hvordan skal vi kunne se vores børn og børnebørn i øjnene, hvis vi svigtede nu?«

Formand for De Konservative Søren Pape Poulsen:

»Med Covid-19 fik vi forsamlingsforbuddet. Det gik også stille for sig. Der var ingen diskussioner eller hævede høtyve. Vi vidste, at vi stod i en sundhedskrise og at det personlige ansvar var afgørende. Og fordi vi troede, at det var statsministerens anbefaling«.

»Jeg vil ikke bruge grundlovsdag til at dvæle ved, i hvilket omfang vi blive ført bag lyset. Eller hvad prisen har været for, at vi gik længere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger«.

Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund:

»Grundloven giver os frihed til at gøre de gode ting, vi gerne vil. Nu åbner vi Danmark igen. Og lige så hurtigt det gik med at lukke ned, ligeså langsomt går det desværre at lukke op. Det piner mig«.

»For det hensyn, vi tog til de ældre, de syge og de svage, da vi lukkede ned, skal vi også tage ved at åbne igen, så snart det kan lade sig gøre forsvarligt. Og det kan det nu«.

Formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh:

»Det vigtige ved friheden er, at man bruger den til at tage ansvaret på sine skuldre«.

»Når vi kæmper for en politik, der sænker skatterne og sætter gang i væksten, så er det ikke fordi, vi gerne vil have en større bil. Men for at vores børn og de kommende generationer i vores lille nation får noget endnu bedre, end de vi har fået i arv«.

Formand for Kristendemokraterne Isabella Arendt:

»Der er netop nu store muligheder for at lave forandringer i vores land. Vi skal ikke tilbage til en psykiatri i knæ. Vi skal have ligestillet sundhedsvæsnet«.

»Vi skal ikke tilbage til store krav til bureaukrati, dokumentation og en sundhedsplatform, der ikke virker. Vi skal ikke tilbage til centralisering og lukning af lokale sygehuse. Vi skal sikre sundhedshuse i hele landet«.

Formand for Partiet Fremad Simon Emil Ammitzbøll-Bille:

»Det handler om, at loven er lige for alle, og at ingen står over loven. Også ministre«.

»Derfor er det ikke rart at se, hvordan Inger Støjberg (V) agerer, og hvordan hendes slyngveninde fra Nye Borgerlige, Pernille Vermund, laver kampagner. Retsstaten finder ud af, hvem der har skyld og hvordan det skal sanktioneres«.

»Det er endnu et eksempel på, at Nye Borgerlige ikke er så glade for retsstaten, så det gør noget«.

ritzau