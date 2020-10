Ny anklage mod Frank Jensen: »Jeg bliver så opstemt af gravide kvinder«

Mens Frank Jensen (S) kæmper for sit politiske liv på et skæbnemøde på Københavns Rådhus, træder endnu en kvinde frem med anklager om krænkelser mod overborgmesteren. På Facebook skriver chefredaktøren på mediet P.O.V. International, Annegrethe Felter Rasmussen, om en episode fra 1990’erne , hvor hun mærkede Frank Jensens hånd på sit lår. Dengang var Frank Jensen justitsminister.

»Nuvel – vi sidder ved bordet, og pludselig mærker jeg ministerens hånd under bordet, under min kjole, hvor han har anbragt hånden helt oppe ved mit skridt. Instinktivt og noget paf rykker jeg mig væk i ét sæt – vi kender ikke hinanden og havde så vidt jeg husker aldrig talt sammen før.»Hvad foregår der«, spørger jeg, og ministeren svarer »Åh, undskyld, jeg bliver bare altid så opstemt af gravide kvinder««.

Og det var det. Nothing more, nothing less«, skriver Annegrethe Felter Rasmussen i sit opslag.

Følte sig ikke krænket

Hun understreger, at »jeg følte mig ikke selv krænket« af episoden. Den fandt sted ved en officiel frokost på »et slot« i København, hvortil Annegrethe Felter Rasmussen var inviteret som repræsentant for Weekendavisen. Hun fik Frank Jensen til bords og mærkede pludselig hans hånd på sit lår.

»Jeg følte mig heller ikke som offer, for jeg er vokset op i dansk journalistik i 90’erne, og som rigtig mange andre kvinder, der har ’gjort karriere’ i det københavnske mediemiljø ... følte jeg mig dels som »en af drengene«, dels var jeg overbevist om, at hvis man ikke kunne klare lugten i bageriet, kunne man da bare daffe af«, skriver chefredaktøren.

Følger flere nye anklager mod Frank Jensen

Hun har valgt at skrive sit opslag efter, at flere kvinder er gået frem mod anklager mod Frank Jensen i weekenden.

»Frank Jensen viser sig jo at være det, man kunne kalde en vanekrænker«, skriver hun. Og fortsætter:

»Jeg har – og det gør mig flov at tænke over i dag – over årene af og til underholdt med fortællingen i venners lag, fordi historien for mig først og fremmest viste, at den daværende minister/nuværende borgmester var noget af en ’Don Klammo’. Jeg syntes, optrinnet gjorde ham til grin, og jeg har med skam at melde aldrig reflekteret over min egen rolle. Men det har jeg nu«, skriver Annegrethe Felter Rasmussen.

Hun fortsætter:

»For ved at reducere den uacceptable opførsel til en vittighed eller en ’god historie’ (og jeg har mange på lager af den slags), som man kunne underholde med, har jeg givet mit mikroskopiske bidrag til, at opførslen kunne fortsætte år efter år. Jeg gjorde ikke #MeToo-sagen nogen tjeneste – tværtimod gav jeg en seriekrænker carte blanche til at fortsætte, fordi der aldrig var nogen sanktioner, aldrig nogen konsekvenser. »Går den, så går den«, tænkte mange politikere i de år. Og gik den ikke, ja så skete der ikke det mindste. Det gør det så nu med betydelig forsinkelse, og det er ikke et sekund for tidligt«.

DSU-formand følte sig krænket

Forud for mødet om anklagerne om krænkelser mod Frank Jensen på Københavns Rådhus kom det frem, at en af de i alt syv kvinder, som i dag anonymt er kommet med nye sager, er formanden for DSU i København, Cecilie Sværke Priess.

Ifølge Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, kan Frank Jensen ikke tvinges til at gå af på mødet. Men han kan selv trække sig.

Det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra Annegrethe Felter Rasmussen eller Frank Jensen, der har siddet i møde på Københavns Rådhus siden klokken 18.30. Ifølge politisk redaktør på Jyllands-Posten, Marchen Neel Gjertsen er Frank Jensen blevet forelagt Annegrethe Rasmussens anklage af avisen, men har hverken be- eller afkræftet episoden.