Fik kun 1.029 personlige stemmer: Nu vil Lars Weiss være overborgmester frem til valget i 2021

Det kan blive 49-årige Lars Weiss, der i det næste års tid frem mod kommunalvalget i november 2021 bliver den nye førstemand i landets hovedstad.

Lars Weiss oplyser til Politiken, at han er kandidat, når Socialdemokratiet på et møde i næste uge skal afklare, hvem der i denne valgperiode skal overtage efter Frank Jensen.

»Det gør jeg, fordi jeg har fået en lang række opfordringer til at gøre det. Så følger der også et ansvar med. Når så mange har sagt, at det skal jeg gøre, så er man forpligtet til det«, siger han og uddyber:

»Jeg har fået så mange opfordringer fra mine gruppefæller, fra baglandet i København og fra mine politiske med- og modspillere på rådhuset, at jeg synes, at så skal jeg gøre det«.

Mandag trådte Frank Jensen ud af Københavns Borgerrepræsentation, fordi han konkluderede, at anklager om seksuelle krænkelser mod flere kvinder skyggede for hans politiske virke. Fra det tidspunkt blev Lars Weiss per automatik fungerende overborgmester, fordi han er 1. næstformand i borgerrepræsentationen. Men det er - som titlen antyder - kun midlertidigt. Først på tirsdag vælger Socialdemokratiet i København, hvem der skal indtage posten resten af indeværende valgperiode. Det er her, at Lars Weiss stiller sig til rådighed.

Hvilken politik agter du at føre?

»Det er ikke fordi, at vi nu har en palads-revolution i forhold til den politiske linje. Den bygger på det valgprogram, vi gik til valg på, det er en politik, som der har været enighed om i den socialdemokratiske gruppe, så der kommer ikke nogen politisk revolution. Men selvfølgelig kan der i vægtningen være steder, hvis jeg bliver overborgmester, hvor det adskiller sig lidt fra det, Frank stod for«.

Hvad kunne det være?

»Den politiske diskussion starter jeg med at tage i gruppen«.

Du støttede Frank Jensen på det møde, hvor I skulle udtrykke tillid eller mistillid. Fastholder du, at Frank Jensen burde være blevet på posten trods anklager om krænkelser?

»Det, vi besluttede på hovedbestyrelsesmødet søndag aften, det var: På det nuværende grundlag, bakker vi op om Frank Jensen. Det var fordi, der kort før mødet var blevet annonceret, at der ville blive indleveret yderligere otte sager til den advokatfunktion, som partiet centralt har etableret. Det var sager, som ingen i lokalet vidste noget om, hvad indeholdt. Det svært at træffe en afgørelse på baggrund af noget, vi ikke ved, hvad er«.

Mener du i dag, at han burde være blevet på posten?

»Jeg aner ikke, hvad de sager indeholder«, siger Lars Weiss, der lægger vægt på retssikkerheden: »Når vi i partiet har besluttet at lave en advokatordning, hvor man anonymt kan sende sager ind, som advokaten skal vurdere, synes jeg, det er rigtigst at følge den beslutning«.

Så du mener, at Frank Jensen kunne være blevet siddende?

»Jeg forstår godt, at Frank trak sig. Også på et personligt plan. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet et pressemøde, som det sent søndag aften. Så det forstår jeg godt, og jeg er også overbevist om, at den beslutning Frank traf om mandagen, var den rigtige. Men at skulle være domsmand på baggrund af et anklageskrift, man ikke kender indholdet af, som i givet fald skulle være det hovedbestyrelsen skulle have gjort i søndags, det kan man heller ikke«, siger Lars Weiss.

Blå bog Lars Weiss Født 30. maj 1971 på Frederiksberg. Uddannet økonom ved Københavns Universitet. Han har også læst kommunikation ved journalisthøjskolen. Valgt til Københavns Borgerrepræsentation for første gang ved valget i 2009. Ved det seneste valg i 2017 fik han 1.029 personlige stemmer. Han er søn af tidligere minister Birte Weiss (S) og redaktør Ove Weiss.

Flere af dine partifæller og politikere fra andre partier har krævet et opgør med sexisme i Københavns Kommune. Hvad vil du gøre med den dagsorden?

»I forbindelse med hele det, som nogle kalder anden bølge af #MeToo, har jeg - og det tror jeg alle, ligegyldigt om man er i politik, eller hvor man er - tænkt: Hvad med mig selv? Hvad har min rolle i det her været? Jeg kan heldigvis sige, at jeg har ikke krænket nogen kvinder. Men jeg har et par gange været vidne til, at det er sket - uden at have grebet ind. Det giver en eller anden grad af medskyldighed, at man er en passiv iagttager i stedet for at sige stop. Jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at den grad af at være kujon, have berøringsangst, være blufærdig, eller hvad det nu er, som jeg tror, at rigtig mange mennesker har, den forsvinder forhåbentlig nu. Sker det, tror jeg, at vi er kommet meget langt«.

Lars Weis har ikke i sinde at oversende sin vidneberetning om de to sager til det advokatbureau, som Socialdemokratiet har hyret. Han forklarer, at den ene hændelse fandt sted på hans tidligere arbejdsplads, mens den anden gang var på et møde i Kommunernes Landsforening i Aalborg, hvor han ikke kendte de to involverede personer.

Du taler om en kulturforandring. Vil du også være med til at se på konkrete tiltag i kommunen?

»Det gjorde vi på et økonomiudvalgsmøde i går, hvor vi traf en beslutning om, at Arbejdsmiljø København skal kortlægge omfanget af det her i hele Københavns Kommune, og at der under Arbejdsmiljø København skal etableres en anonym adgang til at anmelde krænkende og grænseoverskridende adfærd«.

Du fik lidt over 1.000 personlige stemmer ved valget i 2017. Frank Jensen fik over 30.000. Er det ikke lidt spøjst, at du kan blive den nye førstemand med så relativt få stemmer i ryggen?

»Jo, det var bestemt heller ikke noget, jeg havde forudset på noget tidspunkt, det er heller ikke en ambition, jeg har haft på noget tidspunkt«, siger Lars Weiss, der fremhæver, at han gør det på grund af opfordringer.

Indtil Frank Jensens afgang bestred Lars Weiss den betydningsfulde post som formand for den socialdemokratiske gruppe på rådhuset. Derfor er han hele tiden blevet set som en oplagt kandidat til posten som overborgmester frem mod det næste kommunalvalg. Men også børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) samt politisk ordfører Jonas Bjørn Jensen (S) ses som personer, der ville kunne gøre sig gældende.

Når Socialdemokratiet har valgt den person, som partier ønsker som overborgmester resten af valgperioden, så skal vedkommende også godkendes af Københavns Borgerrepræsentation.

Spidskandidat mangler også

Inden sin afgang havde Frank Jensen gjort det klart, at han agtede at genopstille som spidskandidat ved kommunalvalget i november 2021. Også den post er selvsagt ledig nu. Derfor skal Socialdemokratiet på et senere tidspunkt også afklare, hvem der skal være spidskandidat ved valget i november 2021. Hvor det skal være et medlem af borgerrepræsentationen, der overtager frem mod det kommende valg, så gælder det ikke en fremtidig spidskandidat. Her er eneste krav en hjemmeadresse i København.

Du stiller op til posten som overborgmester resten af indeværende valgperiode. Vil du også være spidskandidat ved valget i november 2021?

»Det har jeg på ingen måde forholdt mig til, og det er en helt anden proces, som partiet i København nu skal til at sætte i gang. Det tilkommer ikke mig at komme med råd og kommentarer i den sammenhæng«, siger Lars Weiss.

Men du afviser det ikke?

»Jeg har ingen planer om at stille op. Det er slet ikke aktuelt nu«.