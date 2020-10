Kampvalg: Sophie Hæstorp vil være overborgmester i København

En af de tungere profiler i Socialdemokratiet i København melder sig nu ind i kampen for at blive partiets spidskandidat ved kommunalvalget næste år.

Det er 46-årige Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Region Hovedstaden, som gør det klart, at hun er kandidat. Dermed er hun et godt bud på en kommende overborgmester i København, hvor hendes parti har haft magten i over 100 år.

»Jeg er kandidat til at blive spidskandidat for partiet«, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Senere i dag publicerer Politiken et større interview med Sophie Hæstorp Andersen om hendes overordnede visioner. Her gør hun det klart, at hun agter at sætte turbo på den grønne omstilling og at gøre social sammenhængskraft til et hovedfokus.

»Vi har boligområder, som er velfungerende, hvor børn får en god start på livet. Og så har vi også områder, hvor tingene er langt sværere, fordi folk har svært ved at få fast arbejde, og hvor nogle af børnene har brug for langt mere hjælp og støtte. Jeg er optaget af, at byen skal hænge sammen«, siger hun.

Valgt til Folketinget som 27-årig

Trods sin unge alder har Sophie Hæstorp Andersen en længere karriere som folkevalgt bag sig. Hun blev valgt til Folketinget for første gang i 2001, da hun var 27 år. Hun røg ud ved valget i 2005, men kom siden med på et afbud, da Pia Gjellerup nedlagde sit mandat i 2007. Ved valget senere samme år blev Hæstorp Andersen valgt på ny. I 2014 udtrådte hun af Folketinget for at blive formand for regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor hun sidder i dag.

Netop erfaringen med at lede en forvaltning har hun været medvirkende til, at hun de seneste uger har været set som et godt bud på en spidskandidat til kommunalvalget i København. Det har kun styrket spekulationerne, at hun er opvokset i hovedstadsområdet og har boet på Vesterbro siden 1998. Så sent som i dag har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil (S), der er blevet nævnt som et andet oplagt bud på en fremtidig overborgmester i København, bekendtgjort, at hun gerne ser Sofie Hæstorp Andersen gå efter posten.

»Jeg elsker København. Jeg er Brøndby-fan, men jeg elsker København«, siger Sophie Hæstorp Andersen, der kalder det »vemodigt«, hvis hun må tage afsked med regionen, men finder posten som overborgmester »sindssygt spændende«.

Mens der er stor tiltro til hendes evner som politisk håndværker, så er flere i Socialdemokratiet bevidste om, at hendes ansigt ikke er kendt i den brede offentlighed. I hvert fald ikke i sammenligning med Frank Jensen og Ritt Bjerregaard, der var landskendte fra deres tid som ministre på Christiansborg. Det kan være en udfordring, hvis partiet skal være sikre på et godt valg i København. Her mangler Enhedslisten kun fire mandater for at blive lige så store som S.

»Det må vi jo gøre noget ved«, siger Sophie Hæstorp Andersen om udfordringen med, at hendes navn ikke er lige så udbredt som personer med ministererfaring.

Rigtigt af Frank Jensen at gå

Hele baggrunden for, at Socialdemokratiet skal finde en ny spidskandidat er, at Frank Jensen (S) tidligere på måneden trak sig tilbage som overborgmester på grund af nye anklager om grænseoverskridende adfærd over for kvinder.

»Jeg synes, det var godt, at han trak sig«, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hvorfor?

»Fordi der ikke længere var opbakning til ham, og fordi de efterfølgende interview, han har givet, viser, at han gerne ville være en del af løsningen, men at han måske i virkeligheden også har haft svært ved selv at se det«.

Hvordan kom det til udtryk?

»Når man på den ene side står og siger, at man er glad for at blive gjort opmærksom på, at de sager man har liggende tilbage i tiden, faktisk er noget, som folk husker og hiver frem igen, og samtidig bagefter går ud og siger, at det måske var led i en konspiration, at man blev væltet, og at man nærmest slet ikke kan huske de her episoder, så havde jeg svært ved at se, at han var en del af fremtiden omkring at løse problemet med sexisme«.

Frank Jensens kone har efter hans afgang sagt i et interview, at hun mente, at Frank Jensen måtte trække sig, fordi der blev konspireret mod ham.