Politikens politiske redaktør: »Det her har udviklet sig til et af regeringens største problemer«

Da Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut i går mandag til Politiken forklarede, at smittefare blandt Danmarks minkbestand har udgjort en betydelig bekymring siden juni, og at det derfor udelukkende er en politisk beslutning, at regeringen først nu har bestemt, at minkbestanden skal aflives, så betyder det, at regeringen har handlet alt for sent.

Det siger Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, forud for dagens, at der i dag tirsdag er spørgetime i Folketinget, hvor det forventes, at mink kommer til at fylde på dagsordenen.

»I et forsøg på at komme mulig kritik i møde, konkluderer Mølbak, at beslutningen om at aflive den danske minkbestand er en politisk beslutning. Samtidig siger han, at SSI har været bekymret for mutation blandt danske mink siden juni. Hvis det står til troende, har regeringen jo handlet alt for sent«, siger Anders Bæksgaard.