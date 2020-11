Støjberg forsvarer sumpudtryk - det har intet med Trump at gøre

Inger Støjberg har i flere dage undladt at kommentere den megen blæst, som hendes tale lørdag ved en demonstration mod regeringen i Aarhus førte med sig.

Tirsdag sætter Venstres næstformand så på skrift ord på den voldsomme kritik, som hendes udsagn »vi skal have drænet sumpen fyldt med Mette Frederiksens magtarrogance« ved demonstrationen udløste.

Kritikken af regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) blev af mange koblet direkte til de mishagsytringer, som USA’s præsident, Donald Trump, mange gange har udtrykt af centraladministrationen i Washington - ikke mindst op til præsidentvalget i USA i 2016.

Men Inger Støjbergs udsagn har intet med Donald Trump at gøre, bedyrer hun. Det henviser tværtimod ikke mindst til USA’s forhenværende præsident Ronald Reagan.

»Reagan eller Trump – helt klart Reagan!«, skriver Inger Støjberg med henvisning til Ronald Reagan, som var USA’s præsident fra 1981 til 1989. Han brugte også udtrykket, om end ikke så hyppigt som Donald Trump.

»Jeg kan se, at en hær af facebookkrigere har forsøgt at udlægge mine ord fra traktordemonstrationen i Aarhus, som om at jeg skulle være den store fortaler for den nu detroniserede præsident Trump, som har brugt udtrykket at ’dræne sumpen’ til at undergrave og skabe mistillid til hele det amerikanske statsapparat«.

»Sådan hænger det bare ikke sammen. Det at ’dræne sumpen’ er et gammelt amerikansk politisk udtryk, som Reagan i høj grad var kendt for at bruge. Nu har jeg så også brugt det«, skriver Inger Støjberg på Facebook.

Hendes kritik af regeringen står dog ved magt, skriver hun.

»Vi har en regering, som har lukket og slukket folks livsværk med et fingerknips«, skriver Inger Støjberg med henvisning til minkskandalen, hvor regeringen uden lovgrundlag besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives under coronakrisen.

Samtidig anklager hun regeringen for systematisk at have ansat partifæller i embedsapparatet »selv om vi til alle tider har været enige om, at embedsapparatet skal være uafhængigt og upartisk«.

Ritzau har gennem flere dage uden held forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg om sagen. Søndag sagde Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til TV2, at han på det tidspunkt ikke havde hørt ordene om at dræne sumpen fra Inger Støjberg.

»Jeg har hørt det anvendt af den nu snart heldigvis forhenværende præsident i Amerika (Donald Trump, red.). Det, han mente med det, det kan jeg forsikre, at det mener Venstre ikke«, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Ritzau