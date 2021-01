»Det her er ikke nemt«: Ellemann er snublende tæt på rigsretssag mod Støjberg

En skæbneuge venter tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Her vil både Socialdemokratiet og Støjbergs eget parti, Venstre, meddele omverdenen, om de vil stille den tidligere minister for rigsretten for hendes ulovlige instruks om at adskille en række flygtningepar. Begge partier står hver især med nok mandater til at kunne sikre flertal for en rigsretssag.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen antydede lørdag, at Venstre er tættere på at sige ja til en rigsretssag mod partiets nu forhenværende næstformand end det modsatte. Her deltog Ellemann i en politisk debat med R-leder Sofie Carsten Nielsen og statsminister Mette Frederiksen (S) ved Radikale Venstres årlige nytårsstævne.

»Vi kan ikke leve med, at folk kommer i tvivl om, om vi er et parti, der går ind for lov og orden«, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

For Ellemann er det imidlertid vigtigt, at Venstres folketingsgruppe kan mødes fysisk, før en beslutning meldes offentligt ud. Venstre holdt ifølge Politikens oplysninger et digitalt gruppemøde fredag, hvor Støjberg-sagen blev vendt, men først i næste uge er det muligt at mødes ansigt til ansigt på Christiansborg. På grund af coronarestriktioner kan Venstres folketingsgruppe ikke som vanligt mødes i gruppeværelset, og der ledes nu efter et større lokale til det afgørende møde.