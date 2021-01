Horsens Kommune anklages for at spare på udsatte børn

FOR ABONNENTER

»Horsens Kommune gennemfører massive besparelser på børn og familier. Der er åbenbart brugt for mange penge på området i 2019, hvilket der er blevet orienteret om fra ledelsen side. Som konsekvens heraf skal der nu spares på alt. Og jeg mener ALT«.

Sådan skrev en anonym ansat i maj 2020 til Ankestyrelsen, klagemyndigheden for kommunernes behandling af handikap-, social- og beskæftigelsessager, ifølge Horsens Folkeblad onsdag.

»Mange oplever at være tvunget til at gennemføre ulovlig sagsbehandling«, skriver medarbejderen i klagen, som Politiken er i besiddelse af. Heraf fremgår det, at han frygter at miste sit job, men ikke kan tie længere.

Medarbejderen skriver, at børn tages ud af deres anbringelser i utide, støtteforanstaltninger i hjemmet skrues ned til et minimum eller ophører, og opgaver, der varetages af samarbejdspartnere, droppes i et tempo, så kommunen ikke selv kan nå at stille noget nyt i stedet.

En samarbejdspartner, der leverer en service til kommunens borgere, skrev i december endnu en klage til Ankestyrelsen. Han skrev, at mange har fået deres støtte reduceret til et tilbud om fem samtaler – i mange tilfælde omlagt til gruppeforløb. Uden at det er meddelt på skrift med mulighed for at klage: